Başbakan'dan Almanya'ya Deniz Yücel mesajı...

Yıldırım, gözaltına alınıp üzerinden tam 1 yıl geçen ancak hakkında hâlâ yazılmış bir iddianame bulunmayan Türkiye ve Almanya vatandaşı Yücel için “Ben onun kısa zaman içinde serbest kalacağını umuyorum. Kısa bir sürede gelişme olacağı görüşündeyim” dedi.





ARD isimli televizyona konuşan Yıldırım, buna hükümetin değil, yargının karar vereceğinin altını çizdi. Yıldırım'ın televizyona verdiği röportaj, yarın yayınlanacak.





Deniz Yücel'in ve Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının durumunun yarın yapılacak Merkel-Yıldırım görüşmesinde de gündeme gelmesi bekleniyor. Merkel ile Yıldırım arasındaki görüşmenin yarın yerel saatle 16.00’da başlaması ve bir saat sürmesi planlanıyor. İki başbakan saat 17.00’de kameralar önüne geçerek ortak basın açıklaması yapacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.





Erdoğan, "PKK'lı Alman Ajanı" demişti

Türkiye ile Almanya, karşılıklı olarak Deniz Yücel hakkında birçok açıklama yapmıştı ancak bunlardan en dikkat çekeni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "PKK'lı Alman ajanı" ifadesi olmuştu.









Erdoğan, 16 Nisan referandumu öncesi Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel hakkında yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:





"Bunlar, dikkat edin, yok bilmem Die Welt'in buradaki bir temsilcisi içeri alınmış, bundan dolayı değil, bir ay bu kişi, PKK'nın bir temsilcisi olarak, bir Alman ajanı olarak, bu kişi Alman Konsolosluğu'nda saklanmıştır, bir ay ve 'bunu bize teslim edin, yargılansın' dediğimizde de vermemişlerdir. Bunu bana Şansölye Merkel söylediğinde ben kendisine şunu söyledim. 'Sizdeki teröristler tarafımızdan isteniyor, bize ne diyorsunuz 'yargı bağımsızdır, tarafsızdır' diyorsunuz. Biz şu anda bağımsız ve tarafsız yargımıza güveniyoruz, verin yargılansın.' Önce vermediler, sonra nasıl olduysa verdiler ve yargı görevini yaptı, tutukladı. Şu anda yüzlerce, binlerce terörist Almanya'da terör estiriyor."





"PKK'lıları biz verdiniz mi?"

Erdoğan, başka bir açıklamasında da Yücel'in tutuksuz yargılanması için çabalayacağını ifade eden Merkel'e sert ifadelerle yüklenmiş ve "Şansölye (Almanya Başbakanı Angela Merkel) bizim burada çifte vatandaş olan bir gazetecimiz var (Die Welt muhabiri Deniz Yücel) bunu bırakmanızı istiyorum diyor. Size 4 bin 500 PKK'lı teröristin dosyasını verdim, verdiniz mi? Onunla ilgili kararı yargı verir, bizde yargı bağımsızdır" demişti.





Ayrıca Bild gazetesi Erdoğan'ın Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in Almanya'ya iltica eden iki eski generalle takas edilmesini önerdiği iddia etmişti.





Ne olmuştu?

Gazeteci Deniz Yücel geçen yıl 14 Şubat'ta İstanbul'da kendi isteğiyle ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutulan Yücel hakkında henüz iddianame hazırlanmadı. Almanya, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Yücel'de dahil olmak üzere Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan altı Alman vatandaşının serbest bırakılmasını talep ediyor. Yücel'in Türk ve Alman vatandaşlığı bulunuyor.







