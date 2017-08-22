Samanyolu Haber /Gündem / Başbakan Yıldırım Gümrük birliğini güncellemek için can atıyor! /22 Ağustos 2017 08:17

Başbakan Yıldırım Gümrük birliğini güncellemek için can atıyor!

Başbakan Binali Yıldırım, üç gün önce “Sanki biz de can atıyoruz” dediği Avrupa Birliği’yle gümrük birliği anlaşmasıyla ilgili bu kez olumlu mesajlar verdi.

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Türkiye ile Almanya arasında birçok konuda kriz devam ederken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, anlaşmasının güncellenmesine kırmızı ışık yakmıştı.

Yıldırım da Merkel’in sözlerine üzerine, “Sanki biz de can atıyoruz” demişti. 

Yıldırım, üç gün önceki fikrini değiştirdi.

‘Başarabiliriz’

Singapur’daki bir konferansta konuşan Yıldırım, şunları söyledi: “AB ile gümrük birliği içinde olan tek aday ülkeyiz. Bu sayede ticaretimiz yıllık 146 milyar dolar seviyesinde. Gümrük birliğini güncelleyerek ticaretimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ve bunun başarılabileceğini düşünüyoruz.”

Ticaret hacminin genişlemesine engel

Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle imzaladığı anlaşma 31 Aralık 1995’te yürürlüğe girmişti.

Türkiye, AB’yle arasındaki gümrük birliği anlaşmasının gıda/tarım, hizmetler, kamu alımları ve üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarını kapsayacak biçimde güncellenmesini istiyor.

Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini iki katı olan 300 milyar dolara çıkarma potansiyeli bulunduğu belirtiliyor.

Gümrük birliği güncelleme sürecinin başlayabilmesi için üye ülkelerden oluşan Avrupa Birliği Konseyi’nin Avrupa Komisyonu’na yetki vermesi gerekiyor.
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