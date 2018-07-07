Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım’dan kapatılan HaberTürk için skandal yorum: Birini kapattık biri kaldı /07 Temmuz 2018 10:03

Yıldırım’dan kapatılan HaberTürk için skandal yorum: Birini kapattık biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım, kapatılan HaberTürk gazetesi için, HaberTürk televizyonunu da kastederek, “Birini kapattık, biri kaldı. Onlar da bizim gibi işsiz kaldı” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Başbakan Yıldırım, 2 yıl boyunca kendisini takip eden Başbakanlık muhabirleri ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.

Yıldırım gazetecilere, “Siz de benim gibi işsiz güçsüz bir vaziyete düştünüz. Her şeyin bir başı bir de sonu var. Allah bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar derler, hepimiz için. Sizin çalışmalarınızdan memnunuz, hiç bizi üzmediniz, yormadınız” dedi. 
Başbakan Yıldırım, gelecek planları ile ilgili bir soru üzerine, “İnsanlar yolun sonuna yaklaştıkça ihtirasları artar. Kimse bırakmak istemez. Kişisel beklentilerimizin ötesinde edindiğimiz bilgi tecrübe çeşitli platformlarda ülkenin yararına nasıl değerlendirebiliriz… Ben şimdi hiçbir zaman bir yere göz koyup orası için mücadele etmem. Olayların gelişini bize hangi sorumluluğu yüklerse onu yapmaya hazırız” dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisi ile ilgili olarak “Koltuğu elden çıkarmak için kendini parçalıyor” eleştirisine yanıt veren Yıldırım, “O koltuğu yakalamak için kendini parçalıyor, ben de bırakmak için” dedi.

Yıldırım’ın muhabirlerle sohbeti sırasında, kapatılan Habertürk gazetesi için, gülerek, “Birini kapattık, biri kaldı” demesi dikkat çekti. Muhabirlerin, “Ama 400 arkadaşımız işsiz kaldı” demesi üzerine de Yıldırım, “onlar da bizim gibi işsiz kaldı” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yıldırım’dan kapatılan HaberTürk için skandal yorum:... Sonraki Haber >>

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Patreon bağışları neden önemli?

Patreon bağışları neden önemli?

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma

AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma

'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’

'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’

Dünya Kupası'nın en erken golü Hakan Şükür'den

Dünya Kupası'nın en erken golü Hakan Şükür'den
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:05:00