Yıldırım’dan kapatılan HaberTürk için skandal yorum: Birini kapattık biri kaldı

Başbakan Yıldırım, 2 yıl boyunca kendisini takip eden Başbakanlık muhabirleri ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.





Yıldırım gazetecilere, “Siz de benim gibi işsiz güçsüz bir vaziyete düştünüz. Her şeyin bir başı bir de sonu var. Allah bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar derler, hepimiz için. Sizin çalışmalarınızdan memnunuz, hiç bizi üzmediniz, yormadınız” dedi.

Başbakan Yıldırım, gelecek planları ile ilgili bir soru üzerine, “İnsanlar yolun sonuna yaklaştıkça ihtirasları artar. Kimse bırakmak istemez. Kişisel beklentilerimizin ötesinde edindiğimiz bilgi tecrübe çeşitli platformlarda ülkenin yararına nasıl değerlendirebiliriz… Ben şimdi hiçbir zaman bir yere göz koyup orası için mücadele etmem. Olayların gelişini bize hangi sorumluluğu yüklerse onu yapmaya hazırız” dedi.





CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisi ile ilgili olarak “Koltuğu elden çıkarmak için kendini parçalıyor” eleştirisine yanıt veren Yıldırım, “O koltuğu yakalamak için kendini parçalıyor, ben de bırakmak için” dedi.





Yıldırım’ın muhabirlerle sohbeti sırasında, kapatılan Habertürk gazetesi için, gülerek, “Birini kapattık, biri kaldı” demesi dikkat çekti. Muhabirlerin, “Ama 400 arkadaşımız işsiz kaldı” demesi üzerine de Yıldırım, “onlar da bizim gibi işsiz kaldı” ifadelerini kullandı.