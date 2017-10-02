Samanyolu Haber /Gündem / Başbakan vergi zammı ile dalga geçti... /02 Ekim 2017 08:23

Başbakan vergi zammı ile dalga geçti...

Başbakan Yıldırım, MTV zammıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya “MTV, müzik televizyonundan mı bahsediyorsunuz? Onunla bizim alakamız yok. Ben cevabını verdim" şeklinde cevap verdi.

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Başbakan Binali Yıldırım, 26. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı
.
Motorlu Taşıtlar vergisine e yapılan yüzde 40 zammın sorulması üzerine Yıldırım, “MTV, müzik televizyonundan mı bahsediyorsunuz? Onunla bizim alakamız yok. Ben cevabını verdim” diye konuştu. 
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