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Başbakan vergi zammı ile dalga geçti...
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02 Ekim 2017 08:23
Başbakan vergi zammı ile dalga geçti...
Başbakan Yıldırım, MTV zammıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya “MTV, müzik televizyonundan mı bahsediyorsunuz? Onunla bizim alakamız yok. Ben cevabını verdim" şeklinde cevap verdi.
SHABER3.COM
Başbakan Binali Yıldırım, 26. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı
.
Motorlu Taşıtlar vergisine e yapılan yüzde 40 zammın sorulması üzerine Yıldırım, “MTV, müzik televizyonundan mı bahsediyorsunuz? Onunla bizim alakamız yok. Ben cevabını verdim” diye konuştu.
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