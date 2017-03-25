Başbakan Hollanda krizi sonrası istifa etmiş!

Ümit Özdağ: Hollanda krizinde Başbakan istifasını verdi mi?





Ümit Özdağ, referandum çalışmaları kapsamında Zonguldak’ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Özdağ, ardından Genel Maden İşçileri Sendikası’nda referandum konulu konferansı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Türkiye'yi dolaşarak vatandaşlara ‘hayır'ın gerekçelerini anlatmaya çalıştığını söyleyen Özdağ, “Ne yazık ki Başbakan da devletin bütün imkanlarına sahip olmasına, devletin bütün kaynaklarını kullanmasına rağmen neden ‘evet' denilmesi gerektiğini anlatmaktan çok, Türk milliyetçilerine iftira atmaya devam ediyor. Sayın Başbakan’ın artık bu iftiralarına, bu kara çalmalarına bir son vermesi gerekiyor. Başbakan ve başında bulunduğu hükümet, netice itibariyle 12 sene boyunca bir terör ve casusluk örgütünün terör ve casusluk örgütü olduğunu anlayamamıştır. Biz bu örgütün bir terör ve casusluk örgütü olduğunu söylerken Başbakan ve arkadaşları, bu terör ve casusluk örgütünün işbirlikçisi konumundaydılar. Ve şimdi Sayın Başbakan bizi, Türk milliyetçilerini, ‘Mevcut anayasa kalsın' diyen insanları, teröristlerle ve darbecilerle yan yana gösterme çabası içinde bulunuyor” dedi.













‘BAŞBAKAN İSTİFASINI VERDİ Mİ?’





Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’da Türk Konsolosluğu’na girişine izin verilmemesiyle ilgili de iddialarda bulunan Özdağ şöyle konuştu:





“Önce Sayın Başbakan şunun cevabını Türk kamuoyuna versin; Acaba Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Hollanda'ya geçmek istediği gece, Başbakan Hollanda'ya geçmesini yasakladı mı? Bakan Hanım, kendisine ‘gitme’ demesine rağmen Başbakan’a, ‘Sizin talimatınızı dinlemiyorum’ dedi mi?’ Ve Başbakan'ın aksi talimatına rağmen Hollanda'ya geçti mi? Bunun üzerine Sayın Binali Yıldırım istifasını verdi mi? İstifası kabul edilmedi mi? Ve istifası kabul edilmediği günden bu yana Sayın Binali Yıldırım, istifa etmeyi bile beceremeyen bir Başbakan olarak protestosunu, toplantı saatlerini, Cumhurbaşkanının saatleriyle çakıştırarak mı yapıyor? Yoksa bunların hiçbirisi doğru değil mi? Ben Sayın Binali Yıldırım'a bize iftira atmayı bırakmasını ve önce bu soruların cevabını kamuoyuyla paylaşmasını rica ediyorum. "

