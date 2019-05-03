Medipol Başakşehir'in düşüşü devam ediyor...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la golsüz berabere kaldı. Turuncu-Lacivertliler bu sonuçla maç fazlasıyla 63 puana yükselirken, 2. sıradaki Galatasaray'ın 60, 3. sıradaki Beşiktaş'ın ise 59 puanı bulunuyor.
Medipol Başakşehir, Sivas'ta yaşadığı kayıpla birlikte son 6 haftada toplamda 12 puan kaybetti.
D.G. SİVASSPOR: 0 - M. BAŞAKŞEHİR: 0
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Mete Kalkavan (VAR)
D.G. SİVASSPOR: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, N’Dinga, Rybalka (dk. 90+2 Fatih), Özer (dk. 81 Muhammet), Douglas, Emre (dk. 88 Ziya), Diabate
M. BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Serdar, Mahmut, Clichy, Emre, Visca, İrfan Can (dk. 78 Mossoro), Soner, Elia (dk. 60 Bajic), Robinho (dk. 61 Napoleoni)
SARI KARTLAR: Özer, Braz. N’Dinga (Sivas); Elia, Robinho, Soner, Emre (Başakşehir)