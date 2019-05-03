Samanyolu Haber /Spor / Medipol Başakşehir'in düşüşü devam ediyor... /03 Mayıs 2019 23:17

Medipol Başakşehir'in düşüşü devam ediyor...

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la golsüz berabere kaldı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la golsüz berabere kaldı. Turuncu-Lacivertliler bu sonuçla maç fazlasıyla 63 puana yükselirken, 2. sıradaki Galatasaray'ın 60, 3. sıradaki Beşiktaş'ın ise 59 puanı bulunuyor.

Medipol Başakşehir, Sivas'ta yaşadığı kayıpla birlikte son 6 haftada toplamda 12 puan kaybetti.

D.G. SİVASSPOR: 0 - M. BAŞAKŞEHİR: 0

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Mete Kalkavan (VAR)

D.G. SİVASSPOR: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, N’Dinga, Rybalka (dk. 90+2 Fatih), Özer (dk. 81 Muhammet), Douglas, Emre (dk. 88 Ziya), Diabate

M. BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Serdar, Mahmut, Clichy, Emre, Visca, İrfan Can (dk. 78 Mossoro), Soner, Elia (dk. 60 Bajic), Robinho (dk. 61 Napoleoni)

SARI KARTLAR: Özer, Braz. N’Dinga (Sivas); Elia, Robinho, Soner, Emre (Başakşehir)
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PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
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