Medipol Başakşehir, 2 puan daha kaybetti: İşte son puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Medipol Başakşehir Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve 2 puan daha kaybetti. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımlar Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği haftada puan durumunda makas iyice daraldı. Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse liderliği ele geçirecek.





Son 6 maçında 12 puan keybeden lider Başakşehir takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş’ın iştahını kabarttı. Süper Lig’de ilk 3 sırada bulunan Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın aralarındaki puan farkı iyice eridi.





31.haftanın sonunda Sivas’ta 2 puan daha kaybeden Başakşehir’in puanı 63’te kaldı. Galatasaray Beşiktaş maçının oynanacağı haftada ikinci sırada bulunan sarı kırmızılıların liderle arasında sadece 3 puan var.





59 puandaki Beşiktaş ise Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ederse Başakşehir ile farkı 1 puana düşürecek. Derbiyi Galatasaray kazanırsa averajla liderliği alacak ve 33. haftadaki Başakşehir maçını beklemeye başlayacak.





Şampiyonluk yarışında nefes kesen haftaların yaşanacağı Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar şu şekilde;





Medipol Başakşehir (63): MKE Ankaragücü, Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor





Galatasaray (60): Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (D)





Beşiktaş (59): Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa





İŞTE SON PUAN DURUMU:







