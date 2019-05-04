Samanyolu Haber /Spor / Medipol Başakşehir, 2 puan daha kaybetti: İşte son puan durumu /04 Mayıs 2019 00:34

Medipol Başakşehir, 2 puan daha kaybetti: İşte son puan durumu

Lider Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak 2 puan daha kaybetti. Haftaya başlarken en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde olan Medipol Başakşehir, bu beraberlikle farkı 3 puana çıkarmış olsa da, Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak olan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda geçtiğimiz hafta teptiği liderlik fırsatını bu hafta değerlendirmiş olacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Medipol Başakşehir Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve 2 puan daha kaybetti. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımlar Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği haftada puan durumunda makas iyice daraldı. Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse liderliği ele geçirecek.

Son 6 maçında 12 puan keybeden lider Başakşehir takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş’ın iştahını kabarttı. Süper Lig’de ilk 3 sırada bulunan Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın aralarındaki puan farkı iyice eridi.

31.haftanın sonunda Sivas’ta 2 puan daha kaybeden Başakşehir’in puanı 63’te kaldı. Galatasaray Beşiktaş maçının oynanacağı haftada ikinci sırada bulunan sarı kırmızılıların liderle arasında sadece 3 puan var.

59 puandaki Beşiktaş ise Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ederse Başakşehir ile farkı 1 puana düşürecek. Derbiyi Galatasaray kazanırsa averajla liderliği alacak ve 33. haftadaki Başakşehir maçını beklemeye başlayacak.

Şampiyonluk yarışında nefes kesen haftaların yaşanacağı Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar şu şekilde;

Medipol Başakşehir (63): MKE Ankaragücü, Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray (60): Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (D)

Beşiktaş (59): Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa

İŞTE SON PUAN DURUMU:


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PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
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