Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir Avrupa'ya veda etti /17 Ağustos 2018 01:27

Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya geldi

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu heyecanı Burnley- Medipol Başakşehir maçı ile devam etti. 0-0'ın rövanşında Burnley'ye konuk olan Başakşehir, normal süresi 0-0 biten maçta ilk uzatma devresinde 98'de Jack Cork'un kaydettiği golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 0-0’ın rövanşında Medipol Başakşehir, İngiltere Premier League ekiplerinden Burnley’ye konuk oldu. İyi oyununa rağmen gol bulamadığı ilk maçın ardından turu geçecek sonucu elde etmek isteyen Abdullah Avcı’nın öğrencileri sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak Avrupa macerasına erken veda etti.

İlk maçta olduğu gibi bu maçın da 90 dakikası golsüz geçilince uzatma devrelerine gidildi. Ev sahibi Burnley’ye turu getiren golü 98’de Jack Cork kaydetti. Burnley, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti. Türkiye’de ve İngiltere’de TV yayını olmaması nedeniyle izlenemeyen karşılaşmada, Everton’da forma giyen milli golcü Cenk Tosun da tribünde yer alarak Başakşehir'i destekledi.
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