Samanyolu Haber /Medya / Baş kesen Erkan Tan tekrarladı: Yetmez Ulan toplanıp bir daha gelin! /17 Aralık 2018 16:48

Baş kesen Erkan Tan tekrarladı: Yetmez Ulan toplanıp bir daha gelin!

"Gezicilerin başı kesilmelidir" ifadeleriyle gündeme gelen havuz medyası çalışanı Erkan Tan, bugünkü köşe yazısında kendisinin söz konusu ifadelerini haberleştiren yayın organlarına verdi veriştirdi.

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Erkan Tan, kendisinin geçen hafta kullandığı ve tepki çeken "Gezicilerin başı kesilmelidir" ifadelerinin arkasında durarak, bugünkü yazısında kendi ifadelerini haberleştiren basın organlarını hedef aldı: "Siyonist Yahudilerin Türkiye'deki Oda'cısı Soner Yalçın, Macar Yahudisi Soros'un kapıcısı T24 adlı internet haber sitesi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Sözcü'sü o gazete, Birgün adlı gazete görünümlü paçavra ve bunların benzerleri… Az önce saydığım bu yayın kuruluşları, bu fakirin geçen hafta bu köşede yazdıklarını bilerek ve isteyerek yamulttular… Çarpıttılar… Terörist ruhlu kahpelere, beni ve ailemi hedef gösterdiler… Tehditler, küfürler, şantaj bini bir para… Kahpece saldırdılar. Kemalist maskesi takanlar… Demokrat maskeli PKK seviciler… Çevreci görünümlü yamyamlar… Batı putuna tapanlar…" ifadelerini kullandı. 

'YETMEZ ULAN, TOPLANIP BİR DAHA GELİN'

Kendisini eleştirenleri 'Evanjelist Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin işbirlikçi hainleri' olarak nitelendiren Tan ayrıca şunları yazdı:

"Şimdi bir daha söyleyelim… Bu fakir, sizden de sahiplerinizden de korkmaz, Elhamdülillah… Evanjelist Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin işbirlikçi hainleri, size söylüyorum… Yetmez ulan, toplanıp bir daha gelin… Ha bu arada; geçen hafta mealen ne yazmıştık…? Devlete baş kaldıranların başı kesilmelidir…. Yalan mı…? Yanlış mı…? Zaten; geçen hafta başından bu yana, hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli, sokaklara çıkalım, ortalığı yakıp yıkalım, ekonomiyi felç edelim, polislere düşmana saldırır gibi saldıralım diye yanıp tutuşanlar hakkında, bu fakirin yazdıklarına benzer ifadeler ile son uyarılarını yaptılar…"
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