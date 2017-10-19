Samanyolu Haber /Gündem / Barzani'nin yardımcısına tutuklama kararı /19 Ekim 2017 14:43

Barzani'nin yardımcısına tutuklama kararı

Irak Mahkemesi, IKBY Başkanı Barzani'nin yardımcısı Kosrat Resul hakkında tutuklama kararı verdi.

SHABER3.COM

Irak Mahkemesi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Kosrat Resul hakkında tutuklama kararı verdi.

Irak Yüksek Yargı Meclisi'nin Resul hakkında 7 yıl hapis cezası istediği belirtildi.


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