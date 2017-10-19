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Barzani'nin yardımcısına tutuklama kararı
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Barzani'nin yardımcısına tutuklama kararı
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19 Ekim 2017 14:43
Barzani'nin yardımcısına tutuklama kararı
Irak Mahkemesi, IKBY Başkanı Barzani'nin yardımcısı Kosrat Resul hakkında tutuklama kararı verdi.
SHABER3.COM
Irak Mahkemesi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Kosrat Resul hakkında tutuklama kararı verdi.
Irak Yüksek Yargı Meclisi'nin Resul hakkında 7 yıl hapis cezası istediği belirtildi.
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