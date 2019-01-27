Barzani: Yaşanan ölümlerin sorumlusu PKK'dır

Rudaw'da yer alan habere göre Başbakan Neçirvan Barzani, bugün Erbil’de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenledi.







“Şeladize’deki üzücü olay incelenecek”





Duhok’un Amediye ilçesine bağlı Şeladize kasabasında dün yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Barzani, Şeladize’de yaşanan üzücü olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.





“Kürdistan Bölgesi olarak siyasetimiz şudur; komşularımızın güvenliğinin tehdit edilmesi amacıyla topraklarımızın kullanılmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” diyen Başbakan Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:





“Bu felaketlere neden olan da budur. Bu örgütler Kürdistan Bölgesi topraklarını kullanarak komşularımıza sorun oluşturmak istiyorlar. Kürdistan Bölgesi hükümeti olarak bunu asla kabul etmiyoruz. Huzuru bozmadan gösteri yapmak elbette haktır ancak biz gösterilerin yönünü değiştirip şiddete başvurulmasını kabul etmiyoruz. Durumun incelenmesi için gerekenler yapılacaktır. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için çok ciddi bir şekilde üzerinde duracağız.”





Sivil ölümlerin sebebi PKK’nın varlığıdır





Bir soru üzerine PKK’nın bulunduğu bölgelerin bombalanması sonucu sivil ölümlerinin gerçekleştiğini belirten Barzani, “Maalesef Türk savaş uçaklarının bombalaması sonucu bazı vatandaşlarımız şehid oldu. Bu şehadetler köylerin bombalanması sonucu değil, PKK’nın bulunduğu bölgelerin bombalanması sonucu olmuştur. PKK’nın varlığı buna sebeptir. Bu bombardımana neden olan sebepleri ortadan kaldırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.





Vatandaşları bombalanan bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıldığını hatırlatan Barzani, bombardımanların sivil kayıplara yol açmaması için Türkiye ile de temas halinde olduklarının da altını çizdi.





Neçirvan Barzani, dünkü olayların ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de şu bilgileri paylaştı:





“Biz Kürdistan Bölgesi hükümeti olarak, başlangıçta huzur içinde gerçekleşen bu protesto gösterilerini tahrik edenlerin bulunması için soruşturma başlatılacağını vurguladık. Kürdistan Bölgesi hükümeti olarak biz vatandaşlarımızın güvenliğinden sorumluyuz. Maalesef, komşu devletlere muhalif olan kesimler Kürdistan Bölgesi topraklarını kullanarak saldırı düzenliyorlar. Şu soruyu soralım; kim bunu kabul edebilir? Topraklarımızı kendini hazırlamak için kullanacaksın sonra gidip saldıracaksın bunun bedelini de halkımız ödeyecek. Duhok’ta olan da Süleymaniye’de olan da budur. Biz buna ne katılıyoruz, ne de katılacağız. Topraklarımızın kullanılmasını asla kabul etmiyoruz.