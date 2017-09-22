Samanyolu Haber /Dünya / Barzani ‘kapıyı kapattı’: Artık çok geç /22 Eylül 2017 21:49

Barzani ‘kapıyı kapattı’: Artık çok geç

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesut Barzani, referandumun ertelenmesi için ‘artık çok geç’ olduğunu söyledi.

Barzani ‘kapıyı kapattı’: Artık çok geç

KBY lideri, 25 Eylül’de düzenlenmesi planlanan referandum öncesinde Erbil’in Franso Hariri Stadyumu’nda düzenlenen final mitinginde konuştu.

Referandumun ertelenmesi için çok geç olduğunu söyleyen Barzani, “100 yıldır Kürdistan halkı cezalandırılıyor. Hala ceza vermeye doymadınız. Eğer yine ceza verecekseniz, beni cezalandırın. Geçen zaman içinde Bağdat ile tüm tarafların iradesiyle, birlikte yaşamaya çalıştık. Ancak ne yasa bıraktılar, ne anayasa bıraktılar ne de ortaklık bıraktılar. 4 bin 500 köyümüzü yerle yeksan ettiler. 12 bin Feyli Kürtünü ve 8 bin Barzaniyi katlettiler” dedi.

‘Kürtler bedel ödemeye hazır’

Referandum kararının ‘tarihi ve cesurca’ olduğunu savunan Barzani, Bağdat’la iyi niyetli diyaloga hazır olduklarını ancak bunu referandumun ardından yapmak istediklerini aktardı.

Barzani şöyle devam etti: “Referandum, sınırları belirlemek için değil, amacımıza ulaşmak içindir. Biz, taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Bugün Bağdat’ta iktidarı ellerinde bulunduranların Baas rejiminden farkları kalmamıştır. Bağdat ile bütün yolları denedik ama hepsi sonuçsuz kaldı. 25 Eylül’den sonra sınır, petrol, doğalgaz ve tartışmalı bölgeler konusunda görüşmelere açığız. DEAŞ’a karşı koalisyon ve Irak güçleri ile işbirliğimiz devam edecek. Demokratik ve barışçıl yollarla halkımızın görüşünü almak istiyoruz. Kürtler bağımsızlık için her türlü bedeli ödemeye hazırdır.” 
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