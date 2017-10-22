Bartın Emniyetinden yeni işkence haberleri...





Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube'de gözaltına alınan O. Şeyban, başından geçen işkenceleri anlattı.





KOM Şube Müdürü TOLGA SİPAHİ ve polis memuru AYHAN ÇELİK ile ismi "ÖZCAN" olan polis memuru tarafından nezarethaneden çıkartılan O. Şeyban, sonrasında başından geçen tamamı yasa dışı olayları anlattı.









OHAL dönemindeki pek çok işkence olayını ortaya çıkaran https://twitter.com/Turkeydeiskence hesabından olay sosyal medya üzerinden paylaşıldı. İşte atılan twitler:









1)Osman ŞEYBAN’a Bartın KOM Şube Müdürlüğü’nde gözaltı süresince yapılan işkenceleri seri halinde yayınlamaya devam ediyoruz ve EDECEĞİZ!





2)06.08.2017 tarihinde AYHAN ÇELİK ve ÖZCAN’ın işkenceleri ile istenildiği gibi ifade vermeyen O.ŞEYBAN işkenceleri anlatmaya devam ediyor:





3)“A.ÇELİK 07.08.2016 tarihinde 19.00 gibi beni ellerim arkadan kelepçeli bir vaziyette nezaretten çıkararak ‘Caddy’ marka araca bindirdi.”





4)“ÖZCAN’ın kullandığı bu araçla Mugada tarafından dağlık ve ormanlık bir alana götürüldüm. Yol boyunca bana küfrettiler.”





5) “Arabayı kullanan ÖZCAN, ‘Oraya gelirsem senin çeneni dağıtırım s.ktiğimin p.çi’ diyerek küfür ve tehditer savuruyordu.”





6)“A.ÇELİK yoldayken telefonda ‘Şurada teslim edeceğiz’ vb. şeyler söylüyordu. Bana da ‘Seni MİT’e teslim edeceğiz.Ölüp gideceksin’ dedi.”





7) “Gideceğimiz yere varınca A.ÇELİK dirseğiyle kalbimin üzerine iki kez vurdu, çeneme üç yumruk attı ve sonra boğazımı sıkmaya başladı”





8) “A.ÇELİK, ‘İstediğimiz ifadeyi ver kurtul yoksa (36) yıl hapis yatacaksın. Eşini başkaları s.kecek’ dedi.”





9) “Ben, daha önceden ifade verdiğimi ve ifademe ekleyecek başka bir şey olmadığını beyan ettim.”





10) “A.ÇELİK araçtan inip aracın arka kısmında telefonda amiriyle konuşmaya başladı. Şubeye geri döndük fakat beni araçtan indirmediler”





11) “Nezarethaneden evimin anahtarını alıp evime götürdüler. Anahtarla evin kapısını açıp ‘Arama Kararı’ olmadan evimi aradılar.”





12) “Bütün odaları dolaşıp arama yaptılar. Yeni aldığım telefona el koyup ‘RIZASI İLE VERDİ’ yazdıkları kağıdı zorla imzalattılar”





13) “Tekrar şubeye dönerken A.ÇELİK beni tehdit etmeye devam ediyor, yapacağı işkenceleri anlatıyordu”





14) “A.ÇELİK: Madem anlatmıyorsun sen bilirsin. Artık mecbur günaha gireceğiz. Nezarettekiler yarın adliyeye gidecek sadece sen kalacaksın”





15) “A.ÇELİK: Bütün kameraları kapatıp yanına geleceğim. Seni demire kelepçeleyip bütün kıyafetlerini çıkaracağım.”





16) “A.ÇELİK: “Sırayla bir jop sokacağım bir s.k sokacağım. Bana yapacak başka bir şey bırakmadın. Benden günah gitti.”





17) KOM Şb. Müdürü Tolga SİPAHİ ve memurları AYHAN ÇELİK, ÖZCAN’a hatırlatmada bulunalım: “YAPTIĞINIZ TÜM İŞKENCELERDEN YARGILANACAKSINIZ”