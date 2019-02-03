Barış Manço ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı

"Barışa gidiyoruz" adlı etkinlikle Barış Manço Vapuru ile Kanlıca iskelesine hareket eden sanatçının ailesi ve hayranları, yolculuk boyunca Manço'nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi.





Vapur yolculuğunun ardından Kanlıca'daki mezarı başında Barış Manço'nun eşi Lale Manço ile oğulları Doğukan ve Batıkan Manço'nun ev sahipliğinde gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı.









Sanatçının kabrine karanfil bırakan ailesi ve sevenleri, burada Manço'ya olan sevgilerini dile getirdi. Anma törenine katılan çok sayıda vatandaşa burada lokma dağıtıldı.





Etkinliğine katılan vatandaşlar, törenin ardından Barış Manço Vapuruyla Kadıköy'e hareket etti.







