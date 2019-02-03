Samanyolu Haber /Gündem / Barış Manço ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı /03 Şubat 2019 19:35

Barış Manço ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 20. yılında mezarı başında anıldı.

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"Barışa gidiyoruz" adlı etkinlikle Barış Manço Vapuru ile Kanlıca iskelesine hareket eden sanatçının ailesi ve hayranları, yolculuk boyunca Manço'nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Vapur yolculuğunun ardından Kanlıca'daki mezarı başında Barış Manço'nun eşi Lale Manço ile oğulları Doğukan ve Batıkan Manço'nun ev sahipliğinde gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı.


Sanatçının kabrine karanfil bırakan ailesi ve sevenleri, burada Manço'ya olan sevgilerini dile getirdi. Anma törenine katılan çok sayıda vatandaşa burada lokma dağıtıldı.

Etkinliğine katılan vatandaşlar, törenin ardından Barış Manço Vapuruyla Kadıköy'e hareket etti.


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