‘FESİH YETKİSİ’ YOK DEDİ, VİDEOLU CEVAP GECİKMEDİ: BARİ YALAN SÖYLEME

AKP’nin hazırlayıp dağıttığı referandum kitapçığı Erdoğan’ı yalanlıyor. Kitapçıkta “Cumhurbaşkanı dilediği zaman fesih yetkisini tek başına kullanabilir.” ifadeleri yer alıyor.







Erdoğan konuşurken ‘fesih yetkisi’ne yönelik eleştirilere tepki gösterdi. “Ne diyor? Bir yalan daha. Parlamentoyu feshedecek diyor. Yalan söyleme dürüst ol. Cumhurbaşkanı’nın Meclisi fesih yetkisi yok. Bazı ukalalarını da sosyal medyaya servis etmişler, onlar da aynı şeyi söylüyor. Meclis’i feshedecek diyor, yok böyle bir yetki yav. Nerede var gösterin diyoruz onlara.” çağrısında bulundu.





Hazıranan video ile bu çağrıya cevap gecikmedi. AKP kitapçığının 18. bölümdeki “Cumhurbaşkanı veya Meclis birbirlerini fesh edebilirler mi” başlığı altında yer alan, ”Fesih yetkisi yeni sistemde seçimlerin karşılıklı olarak yenilenmesi yoluyla gerçekleşebilecektir. TBMM 3/5 çoğunlukla, Cumhurbaşkanı da dilediği zaman bu yetkiyi tek başına kullanabilir.” ifadenin altı kalem ile çizildi ve video Erdoğan’ın ‘Bari yalan söyleme’ ifadeleriyle bititrildi.