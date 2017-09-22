Barcelona Üniversitesi işgal edildi

İspanya’da Katalan özerk bölgesinin en büyük şehri Barcelona’da öğrenciler bağımsızlık referandumuna destek amaçlı Barcelona Üniversitesi’nde işgal eylemi düzenledi.











Referandum ve Katalan bağımsızlığı sloganları atan öğtenciler, geçtiğimiz günlerde gözlatına alınan 14 Katalan siyasetçinin serbest bırakılmasını talep ediyor. Madrid yönetimi, 1 Ekim’de yapılması planlan bağımsızlık referandumunu ‘yasa dışı’ ilan etmiş olsa da, Katalan yönetimi lideri Carles Puigdemont, tüm yasak ve engellere rağmen 1 Ekim’de referandumun yapılacağını söylüyor.

