Samanyolu Haber /Gündem / Barcelona Üniversitesi işgal edildi /22 Eylül 2017 16:01

Barcelona Üniversitesi işgal edildi

Katalan bağımsızlık referandumuna destek için öğrenciler Barcelona Üniversitesini işgal etti. Öğrenciler, gözaltına alınan 14 yerel hükümet yetkilisinin serbest bırakılmasını talep ediyor.

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İspanya’da Katalan özerk bölgesinin en büyük şehri Barcelona’da öğrenciler bağımsızlık referandumuna destek amaçlı Barcelona Üniversitesi’nde işgal eylemi düzenledi.


Referandum ve Katalan bağımsızlığı sloganları atan öğtenciler, geçtiğimiz günlerde gözlatına alınan 14 Katalan siyasetçinin serbest bırakılmasını talep ediyor. Madrid yönetimi, 1 Ekim’de yapılması planlan bağımsızlık referandumunu ‘yasa dışı’ ilan etmiş olsa da, Katalan yönetimi lideri Carles Puigdemont, tüm yasak ve engellere rağmen 1 Ekim’de referandumun yapılacağını söylüyor.
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