Samanyolu Haber /Spor / Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı /15 Temmuz 2019 21:36

Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Japon forvet oyuncusunu Antlers'ten transfer etti.

SHABER3.COM

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Japon forvet oyuncusu Hiroki Abe'yi Kashima Antlers'ten transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1,1 milyon Euro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2018'de Japonya Birinci Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilen Abe'nin, B takımında oynayacağı ve serbest kalma bedelinin 40 milyon Euro olacağı belirtildi.

Japonya Milli Takımı formasını 3 kez giyen futbolcunun A takıma yükselmesi halinde, serbest kalma bedelinin de 100 milyon Euroya çıkacağı ifade edildi.
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