Baraj çöktü çökecek!





Toddbrook Barajı aşırı yağışın akabinde taştı. Taşkın esnasında baraj duvarında ise ağır hasar meydana geldi.





Beş gündür devam eden sağanak yağış sebebiyle baraj hasar görünce binlerce kişi tahliye edildi. Baraj kenarında kum torbalarıyla önlem alan ekipler, sel ve su baskını uyarısı yaptı.





BARAJIN ALTINDA YER ALAN KASABA TAHLİYE EDİLDİ





Yerel medya, baraj duvarının hemen altında yer alan Whaley Bridge kasabasının tahliye edildiğini bildiriyor.





Derbyshire polisi, attığı uyarı tweetiyle evlerini terk etmeyenlerin acil şekilde Chape Lisesi'ne gelmelerini istedi.





Whale Bridge sakinleri de sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla çökme riskinden korktuklarını belirtiyor.

İngiltere'de bir barajın çökme ihtimaline karşı Derbyshire bölgesinde alarm verildi.