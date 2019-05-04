Bankamatik memurdan ibretlik cevap: Ne iş yapacağımı söylemediler ki...

Antalya'nın Demre ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İyi Partili Okan Kocakaya yüzde 54 oy olarak eski AKP’li başkan Süleyman Topcu’yu geride bırakarak belediye başkanı olmuştu. Göreve gelir gelmez çalışmalara başlayan Kocakaya, birçok kişinin belediyeye uğramadan maaş aldığını tespit etti ve çalışmalara başladı. Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, İyi Parti Demre İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, “Belediye'de çalışıyor görünüp, işe hiç gitmeden maaş alanların olduğunu tespit ettik. Bu kişiler, AKP'nin seçim kampanyalarında çalışmış kişiler. Bunların bir kısmı, broşür dağıtmış, bir kısmı seçim bürosunda görevlendirmiş partililer. Hatta ortalıkta görünüp kalabalık yap denilen kişilerde var. Bunların hepsiyle bire bir konuşuldu. Onların beyanları bu yönde” dedi.







"Bu kişilerin isimleri paylaşılmayacak"







Yaptıkları incelemeler sonucunda belirlenen işe gelmeden maaş alan kişileri bazılarının işlerine son verildiğini söyleyen Akın, bu kişilerin kimler olduğu, kaç kişi oldu yönünde açıklama yapmayacaklarını ifade etti. İyi Parti Demre ilçe başkanı Hüseyin Şahin şöyle konuştu:





“Bunların kimliğinin açıklanması yönünde halktan da bir talep geldi. Fakat biz isim açıklamayı uygun bulmuyoruz. Belediye böyle bir karar aldı, bu kişilerin isim ve sayıları paylaşılmayacak. Encümen arkadaşların aracılığı ile işe gelmeden kişilerin maaş alanlar olduğu tespit edildi. İç açıcı olmayan durumlarla karşılaştık. Birçok kişinin işe gelmeden maaş aldıklarını gördük. Sonuçta bu milletin parası. Milletin orada hakkı hukuku var. Biz bunları tespit edebildiğimizi ettik. Şu anda etraflıca, derinlemesine araştırıyoruz."





"Nerede çalıştığını ne iş yaptığını bilmeyenler var"





Belediyeye uğramadan maaş alan kişilerin bir kısmının seçimin hemen öncesinde alınanlar olduğuna dikkat çeken İYİ Partili Şahin, “Daha öncesinde gelmeyip maaş alan kişiler de var. Kendilerine soruyoruz neden gelmedin? diye, ‘Beni çağırmadılar' diyorlar. Ama maaş alıyorsun dediğimizde ise; ‘Bana ne iş yapacağım söylenmedi, ne iş yapacağımı ben de bilmiyorum' cevabı veriyorlar. Buna benzer şaka gibi şeylerle karşılaştık. Bazılarının hiç ihtiyacı olmadığı halde ne koparırsak kar anlayışıyla maaş aldıklarını gördük” şeklinde konuştu.