Bankaları batıran 'Görev zararı' geri döndü

Kamu bankalarının görev zararları son dört yılda ikiye katlanırken, 2018’de Hazine’ye aktardıkları temettü (kâr payı) sıfır oldu. Hazine ve Maliye bakanlıklarının verilerine göre, Ziraat Bankası’nın 2018’deki toplam görev zararı 2.3 milyar TL olurken, bu rakam Halkbank için 1.3 milyar TL oldu.





İki bankanın merkezi yönetim bütçesinden karşılanan toplam görev zararı 2018’de 3.6 milyar olarak gerçekleşti. İki bankanın Hazine’ye aktardığı temettüye bakıldığında ise; 2017’de Hazine’ye 250 milyon TL temettü aktaran Ziraat Bankası için 2018’de bu rakamın sıfır olduğu görülüyor. Halkbank da 2018’de Hazine’ye temettü aktarmadı. 2014 yılında Ziraat Bankası ile Halkbank toplam görev zararı 1.6 milyar TL olurken, bu rakam 2015’te 2 milyar TL, 2016’da 2.6 milyar TL, 2017’de 3.2 milyar TL oldu.





Aynı dönemde Ziraat Bankası’nın Hazine’ye aktardığı temettü 2014’te 106 milyon TL, 2015’te 106 milyon TL, 2016’da 230 milyon TL, 2017’de 250 milyon TL olarak gerçekleşti.







Ziraat Bankası son dönemde Demirören Grubu’na Doğan Medya’yı satın alması için 2018’de verdiği 675 milyon dolarlık kredinin yanı sıra, seçim öncesinde düşük faizli konut kredisi, futbol kulüplerinin borcunun yeniden yapılandırılması ve kredi kartı borçlarının sıfırlanması için verdiği düşük faizli tüketici kredileriyle kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Ocak 2019’da olağanüstü genel kurul düzenleyerek seçim öncesinde Hazine’ye 2018 kârından 33.3 milyar TL avans aktaran Merkez Bankası (TCMB), 2018’de Hazine’ye 12.3 milyar TL temettü aktarmıştı.





Hazine’nin 2018’de kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ile kamu sermayeli bankalardan elde ettiği vergi dışı gelirin toplamı 17.7 milyar TL oldu.





Telekom da sıfır çekti

2005 yılında yüzde 55’lik hissesi Oger Telekom’a satılan ve yüzde 25’i Hazine’ye ait olan Türk Telekom da 2017 ve 2018’de Hazine’ye hiç temettü aktarmadı. Telekom, Hazine’ye 2014’te 245 milyon TL, 2015’te 495 milyon TL, 2016’da 226 milyon TL temettü aktarmıştı. Türk bankalarından aldığı krediyle Telekom’u satın alan Lübnanlı Hariri ailesi, borçlarını ödeyemeyince hisselerini bankalara devretmişti.