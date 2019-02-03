Samanyolu Haber /Gündem / Bankaları batıran 'Görev zararı' geri döndü /03 Şubat 2019 10:13

Bankaları batıran 'Görev zararı' geri döndü

AKP'nin önceki dönemlerdeki hükümetleri en çok eleştirdiği kamu bankalarının görev zararı açıklamaları geri döndü 2018’de Ziraat Bankası 2.3 milyar TL, Halkbank 1.3 milyar TL görev zararı açıkladı.Ziraat Bankası ile Halkbank’ın görev zararı son 4 yılda ikiye katlanarak 3.6 milyar TL’ye çıkarken, 2018’de Hazine’ye aktardıkları temettü sıfır oldu.

SHABER3.COM

Kamu bankalarının görev zararları son dört yılda ikiye katlanırken, 2018’de Hazine’ye aktardıkları temettü (kâr payı) sıfır oldu. Hazine ve Maliye bakanlıklarının verilerine göre, Ziraat Bankası’nın 2018’deki toplam görev zararı 2.3 milyar TL olurken, bu rakam Halkbank için 1.3 milyar TL oldu.

İki bankanın merkezi yönetim bütçesinden karşılanan toplam görev zararı 2018’de 3.6 milyar olarak gerçekleşti. İki bankanın Hazine’ye aktardığı temettüye bakıldığında ise; 2017’de Hazine’ye 250 milyon TL temettü aktaran Ziraat Bankası için 2018’de bu rakamın sıfır olduğu görülüyor. Halkbank da 2018’de Hazine’ye temettü aktarmadı. 2014 yılında Ziraat Bankası ile Halkbank toplam görev zararı 1.6 milyar TL olurken, bu rakam 2015’te 2 milyar TL, 2016’da 2.6 milyar TL, 2017’de 3.2 milyar TL oldu.

Aynı dönemde Ziraat Bankası’nın Hazine’ye aktardığı temettü 2014’te 106 milyon TL, 2015’te 106 milyon TL, 2016’da 230 milyon TL, 2017’de 250 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ziraat Bankası son dönemde Demirören Grubu’na Doğan Medya’yı satın alması için 2018’de verdiği 675 milyon dolarlık kredinin yanı sıra, seçim öncesinde düşük faizli konut kredisi, futbol kulüplerinin borcunun yeniden yapılandırılması ve kredi kartı borçlarının sıfırlanması için verdiği düşük faizli tüketici kredileriyle kamuoyunda tartışmalara neden oldu.
Ocak 2019’da olağanüstü genel kurul düzenleyerek seçim öncesinde Hazine’ye 2018 kârından 33.3 milyar TL avans aktaran Merkez Bankası (TCMB), 2018’de Hazine’ye 12.3 milyar TL temettü aktarmıştı.

Hazine’nin 2018’de kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ile kamu sermayeli bankalardan elde ettiği vergi dışı gelirin toplamı 17.7 milyar TL oldu.

Telekom da sıfır çekti
2005 yılında yüzde 55’lik hissesi Oger Telekom’a satılan ve yüzde 25’i Hazine’ye ait olan Türk Telekom da 2017 ve 2018’de Hazine’ye hiç temettü aktarmadı. Telekom, Hazine’ye 2014’te 245 milyon TL, 2015’te 495 milyon TL, 2016’da 226 milyon TL temettü aktarmıştı. Türk bankalarından aldığı krediyle Telekom’u satın alan Lübnanlı Hariri ailesi, borçlarını ödeyemeyince hisselerini bankalara devretmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bankaları batıran 'Görev zararı' geri döndü Sonraki Haber >>

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi

'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'

'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü

Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü

Cumhurbaşkanı konuşurken platform çöktü

Cumhurbaşkanı konuşurken platform çöktü

Uçakların rüzgar ile imtihanı

Uçakların rüzgar ile imtihanı

Bisikletçi ceylana çarptı

Bisikletçi ceylana çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:34:50