Bankalardan sonra dav şirketlerin de notu düşüyor....





Haziran ayını başında Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye bankalarına ilişkin bir rapor hazırladığını belirtmişti. Raporda, bankalardaki gelişmelerin 6 aylık bir süre için izleneceği belirtilmişti.







Karar'da yer alan habere göre, Moody’s ise 11 Türk şirketini izlemeye alırken bu şirketler şöyle sıralanıyor:





Anadolu Efes Biracılık(Efes), Coca-Cola İçecek (CCI), Doğuş Holding (Doğuş), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları(Erdemir), Koç Holding (Koç Holding), Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.S. (Rönesans), Turkcell İletişim Hizmetleri (Turkcell), Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (Turkish Airlines), Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ), Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam).





Öte yandan kuruluş 17 Türk bankasının da notunu düşürmesiyle doları yeniden tırmandırdı son olarak. Moody’s ayrıca notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurumun notlarını yeni bir indirim için izlemeye aldı. Yapılan açıklamada “Not indirimlerinin, kurumların fonlama profilleri üzerindeki olumsuz etkisiyle birlikte Türkiye’nin çalışma ortamının bozulmasını yansıttığı” belirtildi.





Moody’s not izlemelerin, çalışma ortamının daha fazla bozulma ihtimali ve bunun bankaların bağımsız kredi gücü üzerindeki etkisine, yabancı sermayeli bankaların iştiraklerine verdiği destekteki değişimlere ve Moody’s’in 1 Haziran’da Türkiye’nin “Ba2” seviyesindeki kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını açıklamasının ardından hükümetin destek kapasitesindeki zayıflamaya odaklanacağını belirtti. Moody’s, Türk bankalarına yönelik Mart 2018’deki son değerlendirmeden bu yana Türkiye’deki çalışma ortamının, özellikle de piyasa fonlaması açısından kötüleştiğini söyledi.





Moody’s’ten yapılan açıklamada “Bankaların döviz cinsi finansman maliyeti, 10 yıllık devlet tahvil getirisinin Ocak 2018 ile Mayıs ayı sonlarında yaklaşık 300 baz puan artmasının ardından bu yıl önemli ölçüde genişledi. Ayrıca, TL aynı dönemde dolar karşısında yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti (Mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 20). Buna ek olarak, bankaların uzun vadeli dış finansman çevirme oranı, 2018 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında mart ayında azaldı. Dolar kısa vadeli piyasa fonlamalarına olan yüksek bağımlılıkları nedeniyle, kısıtlı fonlama koşulları, Türk bankaları için önemli bir sorun” denildi.