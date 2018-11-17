Samanyolu Haber /Ekonomi / Bankalardan garanti isteyen devlet müteahhit olmayı zorlaştırıyor /17 Kasım 2018 01:06

Bankalardan garanti isteyen devlet müteahhit olmayı zorlaştırıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müteahhitlere yönelik yapılan düzenlemeyle "tamamlama sigortası" veya "teminat" şartı getirildiğini belirterek, müteahhitlerin inşaatı tamamlayamadığı yerde banka ya da sigorta firmasının bunu yapacağını bildirdi.

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Kurum, katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

MÜTEAHHİTLER 9 SINIFA AYRILACAK

TBMM'de kabul edilen teklife ilişkin değerlendirmede bulunan Kurum, Türkiye'de yaklaşık 450- 500 bin müteahhit olduğunu belirterek, düzenlemeyle müteahhitlerin yeterliliklerine göre 9 sınıfa ayrılacağını vurguladı.

Kentsel dönüşümde bazı müteahhit firmaların mali sorun yaşayıp çalışmalarını durdurduğunda vatandaşların mağduriyet yaşadığını hatırlatan Kurum, "Müteahhit bu işi yapabileceğine ilişkin gidecek bankadan veya sigorta firmasından 'Ben buraya tamamlama sigortası yaptırmak istiyorum' diyecek. Banka ya da sigorta firması müteahhit adına bize diyecek ki 'Bu firma burayı yapabilir, bunu yapabilecek mali kriterleri vardır ben de referans oluyorum, sigorta sağlıyorum.' Yapamazsa eğer banka yapacak, sigorta firması yapacak veya Bakanlığımızın belirlediği teminatları sağlamak zorunda olacak. Bunları da inşallah çok yakın zamanda yönetmelik olarak yayınlayacağız. Bakanlık olarak biz de belli teminatları içerir bir düzenleme yapacağız. Bu düzenlemelerle birlikte biz sahada kentsel dönüşümde vatandaşımızın mağduriyetinin önüne geçmiş olacağız" dedi.

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