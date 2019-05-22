Bankalarda 100 bin dolar kaosu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararına göre 21 Mayıs'tan itibaren şahısların (gerçek kişilerin) 100 bin Amerikan Doları veya diğer döviz cinsinden buna denk gelen tutar döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde döviz müşterinin hesabına 1 iş günü sonra geçecek.





BDDK İLK GÜNDEN DUVARA TOSLADI





Ancak BDDK kararında faklı ihtimallere karşı nasıl hareket edileceğine dair herhangi bir izahat ya da şerh olmaması sebebiyle bankalar kendini kaosun ortasında buldu.





"100 bin dolar için ertesi gün" uygulamasının ilk gününde sosyal medyada dile getirilen aksaklıklar serbest piyasa gerçeklerinden uzak kararın bankacılarla müzakere edilmeden alındığını bir kere daha gözler önüne serdi.





MÜŞTERİ 90 BİN DOLAR + 20 BİN DOLAR ALACAĞIM DERSE...





1)Sınırlama tutar üzerinden mi, toplam üzerinden mi? Bu kısım muğlak. Bir kişi birden fazla örneğin 90 bin dolar ve 20 bin dolar alım yaptığında bankalar buna izin verip dövizi hesaba geçecek mi?





Yoksa müşteriye "Toplam alışınız 110 bin dolar oldu." diyerek parayı bloke edip 1 iş günü sonra mı hesaba geçecek?





İlk 90 bin doları serbest bırakıp 100 bin doları aşan 10 bin dolar bloke mi edilecek?





2)Sabah 9:00’da müşteri 90 bin dolar aldı ve diğer bankaya transfer talimatı verdi (veya nakit çekip gitti ), para bankadan çıktı. Aynı gün saat 17:00’de gelip 20 bin dolar aldığında durum ne olacak?





Banka hepsini bloke edecek ise bankadan transferini yaptığı 90 bin dolar için ne gibi işlem yapacak? 90 bin doları sabah çekti. 20 bin dolar daha aldığında çektiği 90 bin doları banka geri mi isteyecek?





3)İşlemler forward işlemleri kapsıyor mu? Müşteri 6 ay önceden 200 bin dolar forward alış işlemi bağlamış ve bugün TL verip dolar aldı ise bu doları banka ödeyecek mi? 1 iş gün sonra mı hesaba geçecek?





4)Aynı kişi farklı bankalardan birden farklı işlem yaptığında kontrol nasıl olacak? Çünkü bankaların birbiriyle irtibatlı anlık kontrol sistemi yok.





İŞTE BDDK'NIN BANKALARIN DÖVİZ MASALARINI KİLİTLEYEN SKANDAL KARARI:







