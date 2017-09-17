Bankalara gözdağıyla ekonomi ayakta tutulur mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, hükümetin teşvik, prim erteleme ve kredi pompalamalarına rağmen işsizliğin çift hanelerde kalmaya devam ettiğini, açıklanan yeni işsizlik rakamlarının, yüzde 5.1'lik büyümenin niteliksiz bir büyüme olduğunu kanıtladığını söyledi.





İŞSİZLİĞE ÇARE OLMADI





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, teşvik ve desteklere rağmen Türkiye'deki işsiz sayısının azalmadığını, aksine haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 124 bin kişi birden artarak 3 milyon 251 bine çıktığını ifade etti. Kayıt dışı çalıştırma ve genç işsizlikte artış eğiliminin sürdüğüne işaret eden Budak, “İstihdam kampanyası, prim ertelemeleri, 250 milyar TL'ye ulaşan Kredi Garanti Fonu destekleri ve 25 milyar TL düzeyindeki bütçe açığına rağmen, işsizlik yüzde 10.2'den aşağı inmedi. Aksine, geçen yılın haziran ayında yüzde 19.4 olan genç işsizlerin oranı yüzde 20.6'ya, genç kadın işsizlerin oranı yüzde 26.8'e çıktı. Demek ki rekor büyüme işsizliğe çare üretememiş, gençlere iş yaratamamıştır” dedi.





Budak, kalıcı bir büyüme için yatırım ve üretim artışını sağlayacak adımlara ihtiyaç olduğunu, bunun için de öncelikli olanın demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı olduğunu ifade etti. AKP Genel Başkanı ve hükümet üyelerinin büyüme rakamlarını yere göğe sığdıramadığını, çizilen pembe tablolarla boş bardağın gizlenmeye çalışıldığını ifade eden Budak, ekonomiyi canlandırmak için atılan adımlarla sadece büyüme balonunun şişirildiğini belirtti.





BASKILAR BAŞLADI





Çetin Osman Budak tüm adımlara rağmen ekonomide çarkların dönmediğine dikkat çekerek, “Protestolu senet tutarı, takibe düşen kredi miktarı sürekli artıyor. Bu teşvik ve kredilerin geri ödemeleri başladığında sıkıntı daha da büyüyecek” dedi. Teşvik ve desteklerle sonuç alınamayınca baskıların gündeme geldiğine işaret eden Budak şunları söyledi: “Bankalara gözdağı veriliyor. Böyle bir ortamda güven oluşur mu? Ekonomi, baskıyla, sürekli aflarla, kredi pompalamalarıyla değil, hukukla, demokrasiyle rayına girer. Adalet ve demokrasi olmazsa yatırım olmaz, üretim olmaz, iş olmaz, istihdam olmaz, refah ve huzur olmaz. Gençlere iş ve aş vermenin yolu adalet ve demokrasidir. Bir an önce OHAL kalkmalı, gerginlik, kutuplaşma sonlandırılmalıdır.”