Samanyolu Haber /Ekonomi / Bankalar için kritik uyarı /27 Mayıs 2019 10:44

Bankalar için kritik uyarı

"Yatırımcıların akıl hocası" Moody's, Türkiye'de 100 bin dolar almak isteyenlere "ertesi gün" şartı getirilmesinin mudinin güvenini sarstığını belirterek, şu ikazda bulundu: "Bu durum Türkiye'de bankaların kredi notları açısından menfi bir gelişme."

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Moody's Investors Service, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gerçek kişiler tarafından yapılan 100 bin dolar üzerindeki döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeyle gerçekleşmesi kararının mevduat sahiplerinin güvenini azaltacağını kaydetti. 

Moody's tarafından hazırlanan haftalık "Kredi Görünüm" raporunda, "Bankaların fonlama profillerindeki döviz mevduatları yoğunlaşmasındaki artış göz önüne alındığında son düzenlemeler Türkiye'deki bankaların kredi kalitesi açısından menfi. Zira özellikle döviz mevduatı ile ilgili olarak mevduat sahibinin güvenini zayıflatıyor." ifadeleri kullanıldı.

21 MAYIS'TA 100 BİN DOLAR SINIRI GELDİ

BDDK'nın aldığı karara göre 21 Mayıs'tan itibaren 100 bin dolar ve muadili yabancı para almak isteyenler bir gün bekletiliyor. Ancak farklı ihtimaller hesaba katılmadan alındığı için uygulamada tam bir kaos yaşanıyor. 

İktisatçılar BDDK kararını "kambiyo kontrol rejimi" olarak nitelendirdi. 
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