Samanyolu Haber /Ekonomi / Bankada döviz hesabı olana vergi darbesi /31 Ağustos 2018 09:03

Bankada döviz hesabı olana vergi darbesi

Türk Lirası ile tasarrufun teşvik edilmesini amaçlayan kararname Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

SHABER3.COM

Kararnameye göre, bir yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatları vergi oranı sıfırlandı. Vadesiz ve 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda vergi oranı yüzde 5'e düşürülürken, 6 ay —1 yıl arası vadeli hesaplarda ise yüzde 3'e indirildi

Daha önce 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplardan yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 vergi alınıyordu.

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARININ VERGİSİ ARTIRILDI

Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında alınan vergi oranında artışa gidildi. Buna göre 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 20, 1 yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 16, 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan ise yüzde 13 vergi alınacak.

Daha önce 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 18, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplardan yüzde yüzde 15, 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan yüzde 13 vergi alınıyordu
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