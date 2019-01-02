Banka Müdürlüğünden 'PKK İmamlığına' bir mağduriyet hikayesi

Erkam Tufan Aytav’ın You Tube kanalındaki ’30 Dakika’ programının bu haftaki konuğu Irak’tan Türkiye’ye kaçırılan Nurettin Aytuğ oldu. Kuzey Irak’ta Albaraka Türk’ün banka müdürü iken hakkında PKK imamı suçlaması yapılan, başına 300 bin dolar ödül konulan ve Türkiye’ye kaçırılan Aytuğ yaşanan hukuksuzlukları anlattı.













“Banka Müdürlüğünden ‘PKK imamlığına’ bir mağduriyet hikayesi başlıklı programda Nurettin Aytuğ, “Bölgede etkili olan MİT’in gücü tek olarak bize yetiyor. Masum insanları kaçırarak Türkiye’ye getiriyor. ” diyerek Kuzey Irak’tan kaçırılmasından Türkiye’deki hapis sürecine kadar yaşadıklarını ayrıntıları ile paylaştı.

