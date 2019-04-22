Samanyolu Haber /Teknoloji / Banka bilgileriniz karaborsaya düşmüş olabilir! /22 Nisan 2019 13:25

Banka bilgileriniz karaborsaya düşmüş olabilir!

Siber güvenlik uzmanları 2018 yılında İngiliz bankalarında yaşanan veri ihlallerinin yüzde 480 arttığını, çoğu bankanın veri ihlalleri konusunda alarm vermeye başladığını kaydetti. Gizlice ele geçirilen ve banka müşterilerine ait olan özel bilgiler karaborsada yüksek fiyatlarla satılıyor.

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Sanal dolandırıcıların ve sanal korsanların (hacker) finans sektörüne dönük vaka sayısı artıyor. 

Siber güvenlik uzmanları 2018 yılında İngiliz bankalarında yaşanan veri ihlallerinin yüzde 480 arttığını, çoğu bankanın veri ihlalleri konusunda alarm vermeye başladığını kaydetti.

BANKALARIN GÜVENLİK TEDBİRLERİ YETERSİZ

İngiltere Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA) açıkladığı raporlara göre, İngiliz bankalarının veri ihlalleri konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Raporda, suç işlemede sınır tanımayan sanal korsanlara karşı mücadelede etkin savunma yapamayan bankaların etkili koruma tedbirleri almalarının şart olduğu vurgulanıyor. 

Siber saldırı rakamlarının artış göstermesinde bankaların konu üzerinde daha şeffaf bilgi akışını gerçekleştirmelerinin etkisini yansıtan FCA raporuna göre, bankalara yönelik saldırıların çoğu uluslararası gerçekleşiyor. 

BANKALARIN VERİLERİ KARABORSADA SATILIYOR  

Veri ihlalleri ardından müşteri kaybı yaşayan ve itibarlarında hasar gören bankaların bir diğer başını ağrıtan konu ise hackerler tarafından çalınan verilerin karaborsada satışa çıkarılması oluyor. 

Önemli verilerin satışa çıkarılmasının bankaları ve müşterileri büyük zarara uğrattığını belirten uzmanlar, durumun karşısında çaresiz kalmak istemeyen bankaların öncelikle siber güvenliklerini elden geçirerek kritik adımlar atması gerektiğine işaret ediyor.

Mali kuruluşlara yönelik saldırıların artması, şirketleri siber esnekliğe ve çok katmanlı güvenliğe yoğun bir şekilde yatırım yapmaya zorluyor. 

ÇOK KATMANLI GÜVENLİĞE YATIRIM YAPMALI

Uzmanlar, kullanılan temel korunma yöntemlerinin bankalar için endüstri standartlarının altında olduğunu, kötü amaçlı yazılım varyasyonlarını engellemek ve birçok savunma hattında korunmalarını artırmaları için ağ mimarisinin ve kullanılan yazılımların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

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