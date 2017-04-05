“Bana yeni bir parti kurdurtmayın!”

İşte o yazı:





Az kaldı.

Şu referandum hengâmesi bir geçsin.

Nisan’dan itibaren çarşı karışacak!

Neden mi?

Kaynaklarım beni yanıltmıyorsa eğer başlıktaki cümleler, Külliye’nin koridorlarında yankılanmış!

Gerekçesi ise 15 Temmuz’a rağmen, partide ve kabinede bazılarının “mücadelede ayak sürümesi” imiş!

16 Nisan sonrası iktidar partisinde bir değişimden, sıkı bir tasfiyeden, hatta hatta “partiyi yeniden kapatıp, açmaktan” bile bahsediliyor!

Siz bakmayın Başbakan’ın, “F...’nün siyasi ayağı yok. Gereken temizlik yapıldı” açıklamalarına! 17/25 Aralık’tan sonra; iktidar içindeki ve MHP’deki F... sempatizanlarına da tırpan atılması gündemde!

Merak edilense şu: Devşirmeler yerine yeni kadrolar milliyetçi mi, İslamcı mı olacak?