Samanyolu Haber /Kültür / Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit /03 Mart 2019 23:12

Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi,İMANIN TADI, İNSANA SEVGİ VE ÜMİT” başlıklı haftanın Bamteli sohbeti yayınlandı.

Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit

Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* Dünya, “Hâle” (Ashâb-ı kiram) boy aynasıyla kendini yenileyebilmiş, halini dilinin önüne geçirmiş ve hayatını insanlığa adamış fertlerin teşkil ettiği imrendirici bir oluşuma muhtaç!..

* İslam’ın nur yüzüne zift saçtılar!..

* İyilik yollarını gösterip kötülükten sakındırmak, hakiki mü’minin en önemli vasıflarındandır; bu vazifenin, numune-i imtisal bir topluluğun güzel temsiliyle yapılması ise, hayati öneme sahiptir.

* “Şu üç haslet kimde bulunursa, o imanın tadını duyar.”

* İnsan, ism-i Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surette yaratılmıştır ve ona karşı alaka/sevgi, Allah’ın sanatına saygı demektir. 

* Türkçe Olimpiyatları şemsiyesi altında yapılan faaliyetler oyun ve eğlence değil, insanlığı kaynaştırma adına ümit bahşeden gayretler idi; diğer kültürlere de saygı çerçevesinde mutlaka devam ettirilmeli!..

* Günümüzde sadece ümide sarılmak değil, aynı zamanda canlı bir irade ortaya koymak ve etrafa ümit kaynağı olmak da iktiza ediyor.

Not: Bütün sohbetlere herkul.org ve ozgurherkul.org sitelerinden ulaşabileceğiniz gibi, bu sohbeti de hem ses/video olarak hem de yazıya dökülmüş haliyle ŞU LİNKTE bulabilirsiniz.

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Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit

Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit

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