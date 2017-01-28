Samanyolu Haber /Gündem / Bam bam bam Hilal! /28 Ocak 2017 16:48

Bam bam bam Hilal!

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Bam bam bam Hilal!

Çözüm Süreci'nde "Türk Bayrağı'nın ismi değişsin" diyen, Devleti "seri katil" olarak niteleyen Erdoğan'ın kalemi Hilal Kaplan, Başkanlık anayasası için bir zamanlar ateş püskürdüğü Devlet Bahçeli'ye övgüler yağdıran tweetler atmaya başladı. Çözüm sürecinde Bahçeli'nin Bursa konuşmasını çok sert bir şekilde eleştirmişti.
 


Hilal Kaplan Diyarbakır'da "Ne Mutlu Türküm Diyene" diyen Devlet Bahçeli'yi sert bir dille eleştirirken bu sözün Diyarbakır'da itibar görmediğine de değinmişti.



Kaplan, konuşmasının başında yapılan Bahçeli'nin Bursa'daki sözlerinde "Bursa Türk Milleti'nin yanında, Türklüğün tarafında ve vahtetin yolundadır" sözlerine, "Birisi gitse Hakkari Kürt milletinin yanında, Kürtlüğün tarafında ve Vahtetin yanında diye konuşma yapsa ne diyeceğiz" diye karşılaştırma yapıyor. Hilal Kaplan MHP'yi "asıl bölücülük budur" diyerek suçlamıştı.


 
 Acak aynı Hilal Kaplan şimdilerde yerden yere vurduğu Bahçeli'yi övgmekle meşgul. Kaplan, gelen tepkiler nedeniyle birçok kişiyi de engellemek zorunda kaldı.

Cumhuriyet


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