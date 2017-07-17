Balyoz sanıkları duruşmada nasıl tişörtlü eylem yapmıştı?

Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen biri firari 37 askerin aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklarından astsubay Gökhan Güçlü'nün duruşmada ‘Hero’ yazılı tişört giydi.



Erdoğan’ın duruşmada söz alan avukatlarından Mustafa Doğan İnal, Güçlü’nün tişörtüne tepki göstererek, “Hero, kahraman demek, kendisini kahraman olarak tanıtan sanıklar var. Sanık Gökhan Güçlü’yü, ayağa kaldırır mısınız” dedi. Bunun üzerine salonda gerginlik yaşanınca mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada aranın ardından mahkeme başkanı Emirşah Baştoğ, sanık Gökhan Güçlü’yü, “Gel bakalım buraya üzerinde ne yazıyor” sözleriyle kürsüye çağırdı.



Güçlü’nün tişörtünün üzerinde ‘hero’ yazmasını tutanağa geçirten mahkeme başkanı, duruşma savcısı Ali Cenk’in görüşünü sordu.

Cenk, Güçlü’nün üzerindeki tişörtün, verdiği mesaj itibariyle duruşma disiplinine uymadığını, söz konusu kıyafeti değiştirmesinden sonra duruşmaya alınmasını, aksi takdirde duruşmadan uzaklaştırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı bunun üzerine, yazının mesaj içerdiğini belirterek, Güçlü’nün yedek tişörtünü giymesi için salondan çıkartılmasını istedi. Hakim Baştoğ, bu kararından dolayı sanık Güçlü’nün gülmesini de duruşma tutanağına geçirdi.

‘Tişörtü cezaevi verdi’

Jandarma tarafından salondan çıkartıldığı sırada söz alan Güçlü, bu tişörtü kendisine cezaevi yönetiminin verdiğini açıkladı. Tişörtü değiştirmek istemeyen Güçlü, duruşmaya da devam etmek istemediğini söyledi.

Erdoğan’ın avukatları, mahkeme başkanının bu talebi kabul etmesine tepki gösterdi.

Öte yandan Güçlü’nün tişörtü cezaevi yönetiminin verdiğini söylemesi üzerine cezaevi yönetimi hakkında inceleme başlatıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'lilerden 'Hero' tişörtüyle ilgili art arda açıklamalar geldi. Erdoğan "Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise." ifadelerini kullandı. Peki bu darbe davalarında ilk kez mi yaşanıyor?





Balyoz'da ne olmuştu?



Balyoz Davası asker sanıklar ve eşlerinin onlarca farklı eylemine sahne olmuştu.

Onlardan biri de duruşmada onlarca sanığın 'Adil yargılama istiyoruz' yazılı tişört giymesiydi.





O duruşmada yaşananlar şöyleydi:

“Balyoz Planı” davasının 19 Nisan 2012 tarihli duruşmadasında tutuklu sanıklar, üzerinde “Adalet bilime karşı, adil yargılanma istiyoruz” yazılı siyah tişörtler giyerek, mahkeme heyetini protesto etti.

Sanıklarla tartışan Mahkeme Başkanı Ömer Diken, “Biz size her türlü müsamahayı gösterdik. Siz bacak bacak üzerine attınız. Canınız istediği zaman duruşma salonuna girip çıktınız. Mahkemeye kıçınızı dönerek oturdunuz” diye tepki gösterdi.



Avukatlar, Silivri’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya yine katılmazken, tutuklu sanıklardan Ahmet Zeki Üçok, Dursun Çiçek ve Mehmet Fikri Karadağ’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanığın, önünde “Adalet bilime karşıdır” ve arka tarafında “Adil yargılama istiyoruz“ yazılı siyah tişört giydikleri gözlendi.













Ukalalık tartışması





Sanıkların kimlik yoklaması sırasında Mahkeme Başkanı Ömer Diken, “Üzerinde ‘Adalet bilime karşıdır’ yazılı tişört giydiğiniz görülüyor. Protesto amaçlı mıdır?” diye sordu. Sanıkların da mahkemeyi protesto amacıyla bu tişörtleri giydiklerini söylemeleri üzerine Başkan Diken, bunları giyenlerin tespitini yaptı.





Başkan Diken’in, bu sanıkların tutanaklarda belirlenebilmesi için “Siz de tişörtlüsünüz” dediği gözlendi. Diken, “Biz de giydik, bakın bende de var” şeklinde bağıran sanıklara hitaben, “Oradan karışıyorsunuz. Bunun adına ukalalık denir” diye tepki gösterdi. Sanık Ahmet Zeki Üçok da “Sizin de bize ukala deme hakkınız yok” diye karşılık verdi.





Bunun üzerine Başkan Diken, “İsimlerinizi söylerken ayağa da kalkmıyorsunuz. Mahkemeyi de ciddiye almadığınızı görüyoruz. Ayağa kalkarsanız kim olduğunuzu görebiliriz” uyarısında bulundu.





Diken “Biz size her türlü müsamahayı gösterdik. Siz bacak bacak üzerine attınız. Canınız istediği zaman duruşma salonuna girip çıktınız. Mahkemeye kıçınızı dönerek oturdunuz” ifadesini kullandı."





O GÜNDEN BUGÜNE...





Marmaris Davası'nda bir sanık asker cezaevinin verdiği tişörtü giydiği için Guantanamo usulü tek tip kıyafet gündeme getirilirken Balyoz'da sanıkların kendi bastırdığı ve eşleri beraber giydiği topluca mahkemeyi hedef alan eylemleri ile ilgili hiç bir işlem yapılmadı. Sanıklar zorla salondan atılmadı tek tip kıyafete mecbur bırakılmadı.



