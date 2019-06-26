Samanyolu Haber /Gündem / Balyoz davası sanığı Orgeneral Ergin Saygun'a pasaport tahdidi şoku /26 Haziran 2019 10:52

Balyoz davası sanığı Orgeneral Ergin Saygun'a pasaport tahdidi şoku

Balyoz Davası'nda yargılanan ve 10 ay 25 gün tutuklu kaldıktan sonra beraat eden emekli Orgeneral Ergin Saygun'a pasaport tahdidi uygulandı

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Pasaport yenileme işlemi için başvuruda bulunan Saygun, kendisine tahdit konulduğunu öğrendi. Orgeneral Saygun, mahkemeye başvuru yapmasına rağmen tahdit kaldırılmadı.

Odatv'de yer alan haberde Balyoz davasında hapis yatan emekli Orgeneral Ergin Saygun, pasaport yenileme işlemleri sırasında pasaport tahdidiyle karşılaştı.

Avukatı Vasfi Sedat Küçükyılmaz aracılığıyla tahdidin kaldırılması için hakkında beraat kararı veren Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran Saygun’a mahkeme, yasağın kendileri tarafından konulmadığını belirterek, “Bu karar idari işlem olması dolayısıyla idari işlemin idari yargısal denetime açık işleme konu talep bakımından mahkememizin görev ve yetkisi bulunmadığı için talebin reddine, tahdit işlemi yapan idari birimin işlemine karşı yetkili yer idari yargı merciiye başvuruda bulunması noktasında başvurucunun muhtariyetine karar verilmiştir” denildi.

İtiraz üzerineyse dosya, incelenmek üzere üst mahkeme olan İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Pasaport tahdidi, kimlik numarası üzerine düşülen bir şerh ile pasaport almanın ve yenilemenin engellendiği bir idari işlem.
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