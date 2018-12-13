Samanyolu Haber /Gündem / Balıkesir'de, CHP İl Başkanlığı'ndan istifa sinyali /13 Aralık 2018 10:03

Balıkesir'de, CHP İl Başkanlığı'ndan istifa sinyali

CHP ve İYİ Parti liderleri arasında yapılan ittifak görüşmeleri sonrasında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP'nin İYİ Parti adayını destekleyeceği ve bu nedenle CHP'li Ahmet Akın’ın adaylığının geri çekileceği iddiaları, kentteki partililer arasında tepkilere neden oldu. CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Ahmet Akın’ın adaylığının geri çekilmesi durumunda il ve ilçe örgütlerinin istifa edeceğini söyledi.

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CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve partililer, saat 22.30 sıralarında il başkanlığında bir araya gelerek, Ahmet Akın’ın adaylığının geri çekileceği iddialarını protesto etti. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Milletvekili Ahmet Akın’ın gelişen bu olaylar üzerine  Balıkesir'den Ankara’ya hareket ettiğini belirten Sarı, Balıkesir İl Başkanlığı olarak geri çekilme kararını kabul etmeyeceklerini ifade etti. Sarı, konuşmasında sürekli olarak masaya yumruğu ile vururken, Akın’ın adaylığının geri çekilmesi durumunda Balıkesir’deki il ve ilçe örgütlerinin istifa edeceğini söyledi.

'GERİ ADIM ATILMAZSA TÜM ÖRGÜTLER OLARAK İSTİFA EDECEĞİZ'

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, yaptığı basın açıklamasında, "Adayımız Ahmet Akın’ın geri çekilmesiyle ilgili olarak bir paylaşım yapıldı. Balıkesir İl Başkanlığı olarak, Balıkesir il örgütü olarak Balıkesir’deki Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk sevdalısı fertler olarak bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün bu sürece karşı mücadelemiz devam edecektir. Balıkesir il başkanlığı olarak partililerimiz ve vatandaşları bu konuda ikna etmemiz mümkün değildir. Balıkesir olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Geri adım atılmazsa tüm örgütler olarak istifa edeceğiz. Bu kadar açık ve nettir" diye konuştu.

‘BU ZAFERİ BİZ KAZANACAĞIZ’

Açıklamasında partililerine geri adım atmayacaklarının sözünü veren Sarı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün ittifak yapılacaksa başka yerlerde yapılabilir. Balıkesir özelinde bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim adayımız açıklandı ve onun arkasındayız. Bugün biz demokrasiye ve adalete inananlar olarak yaptığımız açıklamaların da sonuna kadar arkasında olmaya devam edeceğiz. Uzlaşı ve demokrasiye inanıyoruz. Ama biz adayımızı açıkladık. Aday açıklanmayan yerlerde bu süreç devam edebilir. Bugün bu mücadele asla bitmeyecektir."

Sarı, sabah konuyu görüşmek üzere yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'ya parti genel merkezine gideceklerini söyledi.
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