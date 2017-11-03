Samanyolu Haber /Gündem / Balıkesir'de cadı avı: 24 tutuklama! /03 Kasım 2017 23:48

Balıkesir'de cadı avı: 24 tutuklama!

Balıkesir merkezli 17 ilde gerçekleştirilen Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkan 61 kişiden 24’ü tutuklandı, 38 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Balıkesir'de 24 tutuklama

25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Cemaat operasyonlarında çeşitli illerde gözaltına alınan 61 kişiden 24’ü tutuklandı, 38 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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