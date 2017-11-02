Samanyolu Haber /Gündem / Balıkesir Belediye Başkanı'nı Süleyman Soylu mu tehdit etti? /02 Kasım 2017 19:37

Balıkesir Belediye Başkanı'nı Süleyman Soylu mu tehdit etti?

İstifa ederken, "Tehdit edildim" sözleriyle gündeme oturan eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'la ilgili yeni bir iddiada bulunan İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyi elinde bir dosya ile Edip Uğur'un kayınbiraderine gönderdiğiniz doğru mudur" diye sordu.

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

Süleyman Soylu'ya soruldu: Bakanlık çalışanına dosya verip, Edip Uğur'un kayınbiraderine yolladınız mı?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur geçen hafta hem görevinden hem de AKP'den istifa etmiş, istifa konuşmasında gözyaşlarına boğularak, "Aileme varan tehditler" aldım demişti.

AKP'li vekiller Meclis'te çok tartışılan bu iddialar için "Doğru ise konu yargıya taşınmalı" derken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da "Bize böyle bir duyum gelmedi. Gelseydi gerekli müdahale tabii ki yapılırdı" demişti.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça bu iddiların ardından, Ahmet Edip Uğur'un eşinin gözaltına alındığını ve bir gece gözaltına tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ahmet Edip Uğur'la ilgili bir iddia da İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok'tan geldi. Ok, yaptığı yazılı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bazı sorular yöneltti. Ok, açıklamada şu soruları sordu:

''İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyi elinde bir dosya ile Edip Uğur'un kayınbiraderine gönderdiğiniz doğru mudur? Göndermiş olduğunuz yetkili elindeki dosyayı tehdit olarak kullanıp Edip Bey ya en geç pazartesi günü istifa eder ya da eşi, oğlu ve kendisini pazartesi günü cezaevinde ziyaret edersiniz dediği doğru mudur?'' 
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