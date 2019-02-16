Samanyolu Haber /Gündem / Balat'ta 3 katlı bina çöktü /16 Şubat 2019 17:10

Balat'ta 3 katlı bina çöktü

Fatih Balat'ta 3 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. İstanbul Valiliği olayla ilgili "İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" açıklamasında bulundu.

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Fatih Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı eski bir bina saat 15.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevkedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi. Bina çevresindeki bir araçta hasar gelirken olay yerindeki inceleme sürüyor.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Binanın çökmesi yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde binadan gelen sesler ve taş parçalarının düşmesi üzerine çevredekiler uzaklaşıyor. Bir aracın uzaklaştırmaya çalışılması sırasında bina bir anda çöküyor. Sokağı toz bulutu kaplarken çevredekiler hızla olay yerinden kaçıyor.

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