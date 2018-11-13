Samanyolu Haber /Sağlık / Bakteri kaynaklı zatürre kalp için çok tehlikeli /13 Kasım 2018 02:54

Bakteri kaynaklı zatürre kalp için çok tehlikeli

Bakterinin neden olduğu zatürrenin, virüsün yol açtığı türünden kalp için daha tehlikeli olduğu ortaya çıkarıldı.

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LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Utah eyaletinde 2007-2014 yıllarında zatürre teşhisi koyulan 4 bin 800 hasta üzerinde yapılan araştırmada, hastalığın bakteriyel enfeksiyonla gelişen türünün kalp için daha büyük tehdit oluşturduğu gözlendi.

Araştırma çerçevesinde hastaların zatürre teşhisi koyulmasını izleyen 90 gün boyunca takip edildiği, kalp krizi, inme, kalp yetmezliği veya ölüm gibi durumların not edildiği belirtildi.

Uzmanlar, 90 gün içinde kalpte büyük komplikasyona rastlanan hastaların yüzde 34'ünün bakterinin yol açtığı zatürreye yakalanmış olduğu, bu sorunu yaşayan virüs kaynaklı zatürre hastalarının oranının yüzde 26'da kaldığı görüldü.

Intermountain Kalp Enstitüsünden kardiyolog Joseph Brent Muhlestein, hastalığın iki türü arasındaki bu farkın, bakterinin atardamarlarda daha fazla iltihaplanmaya yol açmasıyla açıklanabileceğine işaret etti.

Çalışmanın ayrıntıları, Chicago'da AHA Bilimsel Oturumlar konferansında sunuldu.
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