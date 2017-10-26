Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakliyat kralı iflas etti... /26 Ekim 2017 12:25

Bakliyat kralı iflas etti...

Türkiye bakliyat sektörünün en büyük firmalarından Sezon Pirinç için mahkeme iflas kararı verdi. Şirket, iki yıl önce iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurmuştu. 1950 yılında temeli atılan Sezon Pirinç, Türkiye’nin en büyük çeltik işleme tesisini Edirne'de kurmuştu.

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Malatyalı Erdoğan Ailesi tarafından 1950’de temeli atılan Sezon Pirinç (Sezon Pirinç Ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.) iki yıl kadar önce yaşadığı mali dar boğazı aşamayınca mahkemeye başvurmuştu. İflas erteleme talebinde bulunan şirket, tedbir kararı ile korumaya alınmıştı. Tedbir kararı sonrası şirketin iflas erteleme başvurusu esastan görüşülmeye başlandı.

Ancak, geçen 18 Ekim’de İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi şirket için iflas kararı verdi. Şirketin tasfiye işlemleri için dosya icra iflas müdürlüğüne gönderildi.

KUR VE FAİZ ETKİLEMİŞTİ
Pirinçte Türkiye’nin en büyük ilk üç firması arasında yer alan Sezon Pirinç’in mali sıkıntıya düşmesine, kurlardaki ve faizlerdeki yükselişin etkili olduğu belirtilmişti. Şirket, 150 milyon liralık borçla iflas erteleme istemişti.



EN BÜYÜK TESİSE SAHİP
Ailenin ikinci kuşak temsilcilerinin faaliyet gösterdiği Sezon Pirinç’in Edirne İpsala’da 2000 yılında kurulan çeltik fabrikası Türkiye’nin en büyük çeltik işleme tesisi olarak biliniyor. Söz konusu tesise, 2008 yılında paketleme bölümü de ilave edildi. Sezon Pirinç yurt içinin yanı sıra Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere bir dizi bölgeye ihracat da yapıyordu.

Konu ile ilgili görüşüne başvurmak istediğimiz Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan’dan ise dönüş olmadı.
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