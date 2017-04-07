Samanyolu Haber /Gündem / Baklavacı Kayyım A.Ş. /07 Nisan 2017 15:43

Baklavacı Kayyım A.Ş.

Baklava sektörünün önemli markalarından birine daha kayyım atandı. Geçen yılın başlarında Baklavacı Faruk Güllüoğlu’nun bazı şubelerini devralan ve ‘Hasan Gültekin Gaziantep Baklavacısı’ markası ile faaliyet gösteren şirketlerin denetimi TMSF’ye geçti. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Kâğıthane Kaymakamı oldu.

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15 Temmuz Tiyatrosu'nun ardından 850’ye yakın şirkete kayyım atanarak TMSF eliyle gasp edilmişti. 

Meşhur baklava markaları Baklavacı Faruk Güllüoğlu ile Seyidoğlu'nun sahipleri tutuklanırken marka, işletme ve fabrikalarına kayyım atanmıştı. 

2 hafta önce de Lezzet Mağazacılık ve Yiyecek San. Tic. A.Ş. ve Büyük Avrasya Lezzetli Tatlar Gıda San. Tic. Limited Şti. TMSF bünyesine geçirilmişti.

AKP'nin gasp çalışmalarının son kurbanı olarak yine baklava sektörünün önemli bir markasına el konuldu. İstanbul'da 8 şube ile faaliyet gösteren "Hasan Gültekin Gaziantep Baklavacısı"na uydurma gerekçelerle el konuldu. Şirketin başına da Kağıthane Kaymakamı kayyım olarak atandı. Normal şartlarda kayyım olarak atanacak kişinin ilgili meslek dalında ehliyet sahibi olması gerekirken ticaretle hiç bir ilişkisi bulunmayan bir bürokratın bu göreve atanması alay konusu oldu.

El konulan yüzlerce şirket arasında baklava sektörünün önemli markalarının yer alması ise "Baklavacı Kayyım A.Ş." olarak yorumlandı.


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