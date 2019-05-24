Samanyolu Haber /Gündem / Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'na 10 ay hapis /24 Mayıs 2019 22:51

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'na 10 ay hapis

Bakırköy Spor Vakfı Tesisleri’nin yıkımı sırasında çıkan olaylarda Kerimoğlu'nun vatandaşları yaraladığı, tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu öne sürülmüştü.

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Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Spor Vakfı'na ait inşaatın yıkımı sırasında bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından çıkan olaylara ilişkin davada, 2 kişiye yönelik 'kasten yaralama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun yargılandığı 'yaralama, hakaret ve tehdit' davası karara bağlandı. Kerimoğlu'nun 2 kişiye yönelik 'kasten yaralama' suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilirken verilen ceza ertelendi.

Bakırköy Spor Vakfı Tesisleri’nin 11 Aralık 2017’deki yıkım çalışması esnasında bir işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kerimoğlu da olay yerine gelmiş ve bu esnada bölgede arbede yaşanmıştı. Kerimoğlu’nun burada bulunan vatandaşları yaraladığı, tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddia edilmişti.

Olaya ilişkin Kerimoğlu ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz 3 sanık, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya davanın sanıklarından Kerimoğlu ise katılmadı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar Akın Güler, Zeynal Öncü ve Ercan Gürünlü önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek beraatlerini istediler. Mahkeme sanıkların beyanlarının ardından karar için duruşmaya ara verdi.
 
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Kerimoğlu’nun müşteki Alper İnanç’a ve Yunus Çiçi’ye karşı işlediği iddia edilen ‘kasten yaralama’ suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kerimoğlu’nun işlediği iddia edilen ‘hakaret’ suçu için ceza verilmesinden vazgeçilmesine, tehdit suçundan beraatine hükmedildi.

Davanın diğer sanıklarından Özcan Şentürk hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 5 ay hapis cezası veren mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken, sanık Zeynal Öncü’nün ise aynı suçtan 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanık Öncü hakkında verilen ceza ertelendi. Davanın diğer sanıkları Akın Güler, Ercan Gürünlü, Erol Özdemir, Mutlu Aydın ve Yücel Durukan hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan beraat kararı verdi. 
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