Bakırköy adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Bakırköy Adalet Sarayı'nın önündeki silahlı saldırı, saat 16.00 sıralarında meydana geldi.







Edinilen bilgiye göre 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir cinayet davasında polis, davanın taraflarını güvenlik kapsamında adliyeden çıkardı. Yarım saat sonra adliye önünde silahlı saldırı meydana geldi.







Cinayet davasında yargılanan 22 yaşındaki tutuklu sanığın babası, çıkışta bir tanık ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sanığın babası, tanığı tabanca ile ateş ederek vurdu. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.





Kalçasından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişi gözaltına alındı.