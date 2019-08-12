Bakın Türkiye'nin internette ne kadar vakit harcıyor

Global Web Index tarafından 46 ülkede 16-64 yaş arası 575 bin internet kullanıcısı ile yapılan anket sonucunda internette en fazla zaman geçiren ülkeler belirlendi. Buna göre küresel internet kullanıcıların sosyal medyaya günde 2 saat 23 dakika zaman harcadığı kaydedildi.
Çalışmada eğilimlerin ülkelere göre farklılık gösterdiği ve neredeyse yarısında sosyal medya kullanımının 2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre azaldığı ifade edildi.
Günde 4 saatten fazla zamanı dijital dünyaya ayıran Filipinliler listenin birinci sırasında yer aldı. Onu 3 saat 36 dakika ile Nijerya ve 3 saat 10 dakika ile Meksika izledi. Listede Türkiye de yer aldı. Sosyal medyada ortalama olarak 3 saat 5 dakika zaman geçilen ülke listeye üst sıralardan girerek dördüncü oldu.İnternette en az vakit geçiren ülke ise Japonya olarak belirlendi. Günde sadece 45 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonları, Almanya ve Fransa izledi.İ
şte internette en fazla zaman harcayan ülkeler
Filipinler – 4 saat 1 dakika
Nijerya – 3 saat 36 dakika
Meksika – 3 saat 10 dakika
Türkiye – 3 saat 5 dakika
Rusya – 2 saat 28 dakika
Hindistan – 2 saat 25 dakika
Çin – 2 saat 19 dakika
Amerika Birleşik Devletleri – 1 saat 57 dakika
Birleşik Krallık – 1 saat 49 dakika
İspanya – 1 saat 43 dakika
Fransa – 1 saat 28 dakika
Almanya- 1 saat 15 dakika
Japonya – 45 dakika