Bakın Türkiye'nin internette ne kadar vakit harcıyor

Global Web Index tarafından 46 ülkede 16-64 yaş arası 575 bin internet kullanıcısı ile yapılan anket sonucunda internette en fazla zaman geçiren ülkeler belirlendi. Buna göre küresel internet kullanıcıların sosyal medyaya günde 2 saat 23 dakika zaman harcadığı kaydedildi.





Çalışmada eğilimlerin ülkelere göre farklılık gösterdiği ve neredeyse yarısında sosyal medya kullanımının 2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre azaldığı ifade edildi.





Günde 4 saatten fazla zamanı dijital dünyaya ayıran Filipinliler listenin birinci sırasında yer aldı. Onu 3 saat 36 dakika ile Nijerya ve 3 saat 10 dakika ile Meksika izledi. Listede Türkiye de yer aldı. Sosyal medyada ortalama olarak 3 saat 5 dakika zaman geçilen ülke listeye üst sıralardan girerek dördüncü oldu.İnternette en az vakit geçiren ülke ise Japonya olarak belirlendi. Günde sadece 45 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonları, Almanya ve Fransa izledi.İ





şte internette en fazla zaman harcayan ülkeler





Filipinler – 4 saat 1 dakika





Nijerya – 3 saat 36 dakika





Meksika – 3 saat 10 dakika





Türkiye – 3 saat 5 dakika





Rusya – 2 saat 28 dakika





Hindistan – 2 saat 25 dakika





Çin – 2 saat 19 dakika





Amerika Birleşik Devletleri – 1 saat 57 dakika





Birleşik Krallık – 1 saat 49 dakika





İspanya – 1 saat 43 dakika





Fransa – 1 saat 28 dakika





Almanya- 1 saat 15 dakika





Japonya – 45 dakika



