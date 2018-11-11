Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıktan Wikipedia açıklaması: İçerikler kaldırılırsa açarız /11 Kasım 2018 23:13

Bakanlıktan Wikipedia açıklaması: İçerikler kaldırılırsa açarız

Wikipedia Türkiye'de yaklaşık iki yıldır engelli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği öngörülmektedir” denildi.

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Wikipedia dünyanın dört bir yanındaki gönüllüler tarafından düzenlenen bir ansiklopedi. Hükümet ise siteye erişimin engellenmesi gerekçesini “ulusal güvenlik” endişeleri olarak açıklamıştı.

Türkiyeli kullanıcının temel bilgilere erişimden mahrum kaldığı Wikipedia, "sakıncalı" içerikli makaleleri kaldırmıştı ancak erişim yasağı yine de kalkmadı.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Wikipedia'ya ilişkin olarak verdiği soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yanıt verildi.

Verilen yanıttan, “Türkiye’ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği öngörülmektedir” denildi.

Bakanlık yanıtında Wikipedia’nın “Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan” içerikleri kaldırmadığı için kapatıldığını vurgularken, şu ifadeleri kullandı:

“Wikipedia’ya bildirilen ve erişimin engellenmesine dayanak oluşturan yasadışı içerikler periyodik olarak kontrol edilmekte ve yetkili mercilerle paylaşılmaktadır. Yapılan son kontroller neticesinde, ülkemizi terörü destekleyen ülkeler arasında gösteren hakimlik kararına konu içeriklerin muhteviyatının yeterli ölçüde değiştirilmediği görülmüştür. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığınca süreç titizlikle takip edilmekle birlikte erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili nihai takdir bağımsız adli mercilerdedir. Türkiye’ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği öngörülmektedir.”
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