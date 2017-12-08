Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıkların telefon harcaması 79 milyon 186 bin lira /08 Aralık 2017 20:06

Bakanlıkların telefon harcaması 79 milyon 186 bin lira

Maliye Bakanlığı, 2012’den 2017 yılının Kasım ayına kadar bakanlık ve bağlı kurum ile kuruluşlarca yapılan görüşmeler için 3 GSM şirketine, toplam 79 milyon 185 bin 931 lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakanlıkların telefon harcaması 79 milyon 186 bin lira

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle, 2012- 2017 yılları arasında, yıllara ve aylara göre bakanlık ve bağlı kurum ile kuruluşlarca kullanılmakta olan mobil telefon hatlarından yapılan görüşme harcamalarının miktarı ile ilgili yazılı soru önergesi verdi. Tanrıkulu’nun soru önergesine Maliye Bakanı Naci Ağbal cevap verdi. Bakan Ağbal imzası ile verilen yanıtta, 2012 ile 1 Kasım 2017 tarihleri arasında bakanlıklar ve bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan sabit-mobil telefon hatları için 3 GSM şirketine toplam 79 milyon 185 bin 931 lira ödeme yapıldığı kaydedildi.
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