Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıklar Kuleli'yi paylaşamadı /25 Eylül 2017 10:53

Bakanlıklar Kuleli'yi paylaşamadı

15 Temmuz'un ardından kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nin bahçesi, Milli Savunma ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarını karşı karşıya getirdi.

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İki bakanlık karşı karşıya: Kuleli Askeri Lisesi arazisi ‘paylaşılamadı’

Kuleli Askeri Lisesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK’yla kapatılmıştı. Lise, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsis edilmişti.

Savunma Bakanı Fikri Işık geçen nisan ayında, lisenin tarihi ön bina kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredileceğini ve müze olacağını belirtirken, binanın bir kısmının restore edildiğini ve kalan kısmına da aynı işlemin uygulanacağını söylemişti.

Bakanlık yeşil alanı da istedi

Hürriyet’in haberine göre, iki bakanlığın yetkilileri, geçen ay lisede inceleme yapmak için bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, 23 bin 456 metrekarelik alana sahip tarihi bina ve girişinin tahsis edilebileceği, diğer alanların harp okullarına hazırlık sınıfı kapsamında rezerv alan olarak kullanılacağı, santral, karanet, MEDAS, bilgi sistemleri gibi altyapı tesislerinin Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’nde kalacak diğer tesislere deplase edilmesi işleminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılmasının uygun olacağını savundu.

Bakanlık ayrıca, elektrik, doğalgaz, su sistemlerinin yeniden projelendirme ve mevcut yolların genişletilmesi çalışmalarının maliyetinin de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üstlenilmesi yönünde görüş bildirdi.

Binanın tüm bakım onarım ve restorasyon çalışmalarını üstlenebileceklerini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ise binayla birlikte Atatürk Spor Salonu, aşağı lojman binası, misafirhane binası, yazlık kafeterya binası ve bahçesini kapsayan deniz kenarındaki 1350 metrekarelik yeşil alanı da talep etti.

Ancak Milli Savunma Bakanlığı heyeti bu talebi kabul etmedi. Spor salonu ve lojman kısmın kullanılacağı, Boğaz’a açılan başka alan olmadığı için de bu talebin kabul edilemez olduğunu bildirdiler.

Heyetler, iki bakanın görüşmesi neticesinde tahsis işleminin yapılabileceğine karar verdi.
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