Bakanlık yoksa vekillik de yok

AKP, 24 Haziran seçimlerine mevcut kabinede bulunan birçok isimle birlikte giriyor. Birçok ilde ilk sıradan gösterilen bakanların yanı sıra 5 bakanın milletvekili aday listesinde olmaması dikkat çekmişti.







'ZEYBEKCİ BELEDİYE BAŞKANI OLABİLİR'





Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bakanlardan bazıları, Erdoğan’la direkt görüşerek, bazıları da Başbakan Binali Yıldırım aracılığıyla isteklerini ilettiler. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin milletvekili olmak istemediğini doğrudan Erdoğan’a ilettiği öne sürüldü. Zeybekci’nin yeni dönemde bakanlık veya Cumhurbaşkanlığı’nda farklı bir pozisyon talebinin de olmadığı kaydedildi. Bu yaklaşım, Zeybekci’nin yerel seçimlerde Denizli’den belediye başkan adayı olacağı şeklinde yorumlansa da görüş belirtmedi.





'ÖZLÜ, YENİ YAPININ YÜRÜTMESİNDE YER ALMAK İSTİYOR'







Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü’nün ise Başbakan Binali Yıldırım aracılığıyla milletvekili olmak istemediğini, uygun görülmesi durumunda yeni yürütmenin yapısında görev almak istediğini ilettiği öğrenildi. Özlü’nün seçimlerde Meclis çoğunluğu sağlanması halinde Milli Savunma Bakanı olarak değerlendirilebileceği, görev verilmemesi durumunda da Savunma Sanayi Müsteşarlığı görevini üstlenebileceği öne sürüldü.





'ŞİMŞEK VE AĞBAL TEKRAR DEĞERLENDİRİLEBİLİR'





Kabinede yer alıp almayacağı merak edilen diğer iki isim ise Mehmet Şimşek ile Naci Ağbal oldu. Bu isimlerin de yeni kabinede görev verilmemesi durumunda, milletvekili olarak görev almak istemediklerini ilettikleri ifade edildi. Ancak bu iki isimle ilgili değerlendirmeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, yeni dönemde ‘ekonomik tablo’nun gereklerine göre Şimşek ve Ağbal’ın her ikisine ya da birine yeni yapıda yer verilebileceği belirtildi.





'ÇELİK, AB İLE İLİŞKİLERİ SÜRDÜREBİLİR'





Milletvekili aday listesine konulmayan Ömer Çelik’in durumunun ise diğer bakanlardan farklı olduğu aktarıldı. Çelik’in adaylıkla ilgili bir talebinin olmadığı, bu konudaki değerlendirmenin Erdoğan’dan geldiği öğrenildi. Erdoğan’ın Çelik’i, Cumhurbaşkanlığı’nda kendisine yakın bir görevde değerlendirmek istediği ifade edildi. Çelik’in yeni yapıda AB ile ilişkileri sürdürmesi olasılığından da söz ediliyor.





Hürriyet