Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık ve BTK, sansürlenen haber sitesi sayısını ‘açıklayamadı' /09 Aralık 2016 14:21

Bakanlık ve BTK, sansürlenen haber sitesi sayısını ‘açıklayamadı'

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve adalet bakanlığı, son iki yılda kaç haber sitesine erişimin engellendiğine ilişkin soruyu cevapsız bıraktı.

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Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında BTK ve bakanlığa “1 Ocak 2014 – 1 Kasım 2016 arasında kaç internet sitesi mahkeme kararıyla erişime engellenmiştir?,” “1 Ocak 2014 – 1 Kasım 2016 kaç erişim engelleme hükmü oluşturulmuştur?” ve “Sulh Ceza Hakimlikleri kurulduğundan 1 Kasım 2016’ya kadar kaç erişim engelleme dosyasına bakmıştır?” soruları yöneltildi.

Bu sorulara BTK, istenilen yanıtların kendilerinde olmaması ve konunun araştırma gerektirdiğini gerekçe göstererek yanıtsız bıraktı.

BTK: Başvurulara olumsuz cevap verebilirler

BTK’nın verdiği cevapta, “4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ‘İstenecek bilgi veya belgenin niteliği’ başlıklı 7. maddesinde ‘Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler’ denilmektedir. Başvurunuz bu madde kapsamında değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Adalet bakanlığı: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değil

Kendilerine yöneltilen soruların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bulunmadığını savunan adalet bakanlığı ise herhangi bir gerekçe sunmadan cevap vermeyi reddetti.
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