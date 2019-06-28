Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık kulisleri başladı: Albayrak'ın yerine gelecek isim belli oldu iddiası /28 Haziran 2019 09:43

Bakanlık kulisleri başladı: Albayrak'ın yerine gelecek isim belli oldu iddiası

Cumhurbaşkanının ekonomi yönetiminde değişikliğe gidebileceği konuşulurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda koltuğa Berat Albayrak’ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın gelebileceği iddia ediliyor. Bakanlık kulislerinde, şu an Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı? olarak görev yapan Ağbal’ın yeni görevi için hazırlıklara başladığı konuşuluyor.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından 9 Temmuz 2018’de birleştirilen Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı’nın tekrar ayrılabileceği ve Ağbal’ın tekrar Maliye Bakanı olarak görev yapabileceği de bir diğer olasılık olarak dile getiriliyor. Ağbal, 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarı, 2015-2018 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Resmi rakamlarda 300 milyar TL’yi aşan bankalardaki sorunlu krediler, batık kredilerin devlete yıkılması olasılığı, IMF’nin kapınmasının çalınması ihtimali, 118 milyar TL’yi aşan yıllık bütçe açığı, azalan vergiler ve artan harcamalar nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturacak kişiyi zor gündemler bekliyor.
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