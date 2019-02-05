Bakanlık hangi verilerin engellendiğinin açıklanmasını da engelledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, internet sitelerine verilen erişim engelleme kararlarına ilişkin soruyu, “Söz konusu iş ve işlemlere ilişkin rakamların yalnızca ülkemiz tarafından açıklanması, uluslararası düzeyde bu rakamlardan hareketle ülkemiz aleyhine haksız bir algı ve bilgi kirliliği oluşmasına sebebiyet vermektedir” diyerek yanıtsız bıraktı.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye’de internet sitelerine uygulanan erişim engelleme kararlarını ve engelleme kararlarının hangi suçlar kapsadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM gündemine taşımıştı. Bakan Turan, önergeye verdiği yanıtta erişim engelleme kararının yasal dayanağına atıf yaparken bu konuda veri açıklamadı. Bakan Turan verdiği yanıtta, “İstatistiklerin rakamsal değerlerinin ve internet site isimlerinin açıklanması, suçun önlenmesi ve suçla mücadelede sıkıntılara sebep olabilecek ve özellikle çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin deşifre olmasına yol açacaktır. Ayrıca, başka ülkeler tarafından resmi olarak toplu bir şekilde açıklanmayan söz konusu iş ve işlemlere ilişkin rakamların yalnızca ülkemiz tarafından açıklanması, uluslararası düzeyde bu rakamlardan hareketle ülkemiz aleyhine haksız bir algı ve bilgi kirliliği oluşmasına sebebiyet vermektedir” görüşünü dile getirdi.









CHP’li Özel, “Ancak özellikle Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından verilen ve genellikle ifade özgürlüğüne yönelik olduğu tahmin edilen kararlara ilişkin bakanlığın hiçbir değerlendirme yapmıyor olması gizlenen verilerin büyüklüğünü gözler önüne seriyor” diye konuştu.